miércoles 17 de junio de 2026
17 de junio de 2026 - 15:48

Definieron el cronograma: ¿cuándo cobran el aguinaldo los jubilados bonaerenses?

El Instituto de Previsión Social difundió también la fecha de pago de los haberes de junio.

El Instituto de Previsión Social (IPS) para las jubilaciones bonaerenses.&nbsp;

El Instituto de Previsión Social (IPS) para las jubilaciones bonaerenses. 

Archivo DIB.

El IPS confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo y de los haberes de junio 2026. El organismo de previsión social informó que los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires percibirán el SAC Proporcional- el lunes 29 de junio.

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Asimismo, los haberes correspondientes al mes se abonarán, como es habitual, en dos jornadas.

Este es el detalle del pago del aguinaldo:

Lunes 29 de junio: Jubilaciones y pensiones contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9. Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

El cronograma de pago de haberes de junio 2026:

Lunes 29 de junio: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2, 3; Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

Martes 30 de junio: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

El IPS recordó también que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de julio de 2026.

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