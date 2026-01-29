A preparar el bolsillo: todos los aumentos que llegan en febrero

Febrero volverá a ser un desafío para los bolsillos, ya que se esperan aumentos de todo tipo. Las subas incluirán al transporte público , las prepagas y los alquileres , entre otros sectores.

El transporte público registrará importantes subas. En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivos se incrementará 2,8%, pero en la provincia los colectivos subirán 4,5% a partir del 1° de febrero:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $ 685,11 a $ 721,08;

Tramo de 3 a 6 km : de $ 730,42 a $ 803,29;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $ 786,61 a $ 865,17;

Viajes de 12 a 27 km: $ 927,12;

Más de 27 kilómetros: $ 988,63.

Subtes

El pasaje en los subtes porteños pasará de $ 1.259 a $ 1.336 (con SUBE registrada), mientras que el boleto del Premetro tendrá un valor de $ 467,60.

Alquileres

Los aumentos de febrero también impactarán en los alquileres. Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Los valores que comenzarán a regir para los inquilinos en los casos en que corresponda actualizar el contrato con el propietario:

Contrato anual por ICL (Ley de Alquileres derogada).

Alquiler inicial: $ 400.000.

Ajuste anual: 34,6%.

Nuevo valor: $ 538.400.

Contratos post DNU sobre un alquiler de $ 500.000.

Ajuste trimestral (6,08%): $ 530.400.

Ajuste cuatrimestral (8,22%): $ 541.100.

Ajuste semestral (12,81%): $ 564.050.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán el 2,80% en febrero. Este aumento también aplicará a los copagos.

Cable y telefonía

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) logró hace unas semanas la firma de un nuevo aumento salarial para enero, en el marco de las negociaciones paritarias con las tres principales operadoras del país, Claro, Telecom y Movistar.

En ese sentido, las empresas responsables de servicios de cable, Internet y telefonía comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento que oscilará entre 2,8 y 3,5%, según el servicio y la operadora.

Gas y luz: nuevo registro de subsidios

A partir de febrero entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas.

Según se informó, se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo.

El aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.

A nivel general, la Secretaría de Energía aseguró que con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda, el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $ 22.000; el 66%, menos de $ 44.000: y el 81%, menos de $ 67.000.

En el caso del gas, durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $ 14.000; el 75%, menos de $ 56.000; y el 83%, menos de $ 73.000.

Fuente: Agencia DIB