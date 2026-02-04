Dura advertencia de Pareja a los tuiteros libertarios: "si ventilan diferencias, están afuera"

El presidente de La Libertad Avanza en la provincia, Sebastián Pareja , lanzó una dura advertencia a la tropa libertaria que orbita en torno a Daniel “El Gordo Dan” Parisini y Agustín Romo , al advertir que quienes “ventiles diferencias internas” en público “están afuera” del partido.

Pareja se refirió de ese modo al incidente ocurrió en el cierre de La Derecha Fest, el evento de “batalla cultural” realizado la semana pasada en Mar del Plata, donde fue silbado e insultado mientras daba el discurso de cierre, tal como informó DIB en su momento.

Esa acción de protesta fue reivindicada por Esteban Glavinich , un agitador libertario conocido en las redes como “Traductor Te Ama”, al que se lo vincula con Las Fuerzas del Cielo, la fuerza que responde a Parisini y Romo.

“Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político, yo tengo el teléfono abierto y atiendo a todos los que me llaman. Pero hay que entender que en la medida que alguien ventile las diferencias está fuera del espacio”, advirtió el presidente del partido LLA en Provincia.

Como es de público conocimiento mañana jurarán los nuevos diputados electos en el Honorable Congreso de la Nación. Los diputados juran "obrar en todo de conformidad con lo que prescribe esta Constitución". El juramento no es un simple hecho; compromete el honor personal del…

Pareja le bajó el precio al episodio -dijo que eran “cinco” los que los cuestionaron- y describió a Galvinich como un outsider que está ya fuera de LLA También minimizó el vínculo del tuitero con “Gordo Dan”, respecto del cual dijo que él no tuvo diferencias “públicas”.

“Yo no creo que el Presidente (Javier Milei) tenga que llamarles la atención”, dijo Pareja. El presidente de LLA habló en La Plata, donde comenzó una serie de visitas territoriales que prolongará por los 135 distritos de la provincia. Pareja estuvo reunido con la mesa política libertaria en el distrito, que integran el senador Matías de Urriza, el diputado Juan Osaba y la excandidata a gobernadora, Carolina Píparo, entre otros.

La agenda bonaerense

Pareja tuvo definiciones de cara a la agenda parlamentaria de este año: “no vamos a negociar nada con el peronismo ”, dijo respecto de un eventual trueque en la Legislatura entre el proyecto de boleta única que impulsa LLA y el fin del límite de las reelecciones de los intendentes, que empuja una parte del peronismo.

El dirigente libertario -diputado nacional desde el 10 de octubre pasado- se mostró confiado en que LLA ganará las elecciones de 2027 por la sucesión de Axel Kicillof porque “tenemos un piso de 35 puntos ” en el distrito, y consideró que la reedición de un pacto electoral como PRO dependerá de “cómo se mueva esa fuerza este año”.

Pareja negó que sea pre candidato y aseguró que mantiene una buena convivencia con Diego Santilli, el ministro de Interior, mencionado como posible postulante a la sucesión de Axel Kicillof. En ese contexto, deslizó que la candidatura surgirá por consenso porque “somos una fuerza que solo tiene un año, no podemos estar planteando ya una interna ”.

Finalmente, al respaldar las chances de los libertarios en la capital de la provincia, aseguró que “el clavo que sellará el ataúd ” del peronismo en el distrito será el eventual aval de Julio Alak, el actual intendente, al proyecto para devolver a los intendentes la reelección indefinida.