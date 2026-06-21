Balcarce: la cuna de Fangio cumple 150 años

La Plaza Libertad, emblema de Balcarce y una de las obras de Salamone en esa ciudad.

Hace 150 años, el jueves 22 de junio de 1876, se fundaba San José Balcarce , en el corazón de la provincia de Buenos Aires. Hoy, sus 52 mil habitantes están orgullosos del recorrido marcado por el esfuerzo de generaciones que transformaron una tierra de frontera en una comunidad pujante, orgullosa de sus raíces y de su gente.

Detrás de cada calle, cada institución y cada familia que forma parte de Balcarce, existe una historia que comenzó mucho antes de aquel decreto fundacional de 1876. Fue una construcción colectiva protagonizada por vecinos visionarios que soñaron con un pueblo propio y trabajaron durante años para hacerlo realidad, cuenta La Vanguardia, uno de los medios más prestigiosos de Balcarce.

La provincia de Buenos Aires atravesaba importantes cambios políticos y administrativos. La creación de los Juzgados de Paz en 1821 modificó la organización institucional del territorio y permitió el surgimiento de nuevas estructuras de gobierno en el interior bonaerense.

En ese contexto, el Partido de Balcarce fue creado oficialmente en 1865 . Poco tiempo después asumió como primera autoridad Don Juan Gregorio Peña, propietario de “Las Tres Lomas”, quien desempeñó el cargo de Juez de Paz y encabezó los primeros pasos de la organización local.

La vida institucional comenzó a consolidarse con la conformación de la primera Comisión Municipal, que celebró su sesión inaugural el 12 de octubre de 1868. Aquellos primeros dirigentes debieron enfrentar enormes desafíos en una región donde casi todo estaba por hacerse. Sin embargo, el gran anhelo de los pobladores era otro: lograr la creación del pueblo cabecera del partido.

Cómo nació Balcarce

El Partido de Balcarce, como decíamos, se creó formalmente el 31 de agosto de 1865 mediante un decreto del gobernador Mariano Saavedra, en el marco de una gran reforma que dividió las tierras al sur del Río Salado en 27 nuevos distritos. Se lo bautizó en homenaje al brigadier general Antonio González Balcarce, héroe de la Independencia y vencedor en la batalla de Suipacha.

Era un territorio gigantesco (más de 6.800 km²): abarcaba no solo las sierras actuales, sino también toda la franja costera que hoy ocupan los partidos de General Pueyrredón (Mar del Plata) y General Alvarado (Miramar).

Como el partido se había creado pero no tenía un pueblo que funcionara como capital, comenzó una fuerte disputa por ver dónde se fundaría la cabecera entre “los costeros” (quienes pretendían que el pueblo creciera de cara al mar) y “los serranos” (con el impulso de productores agropecuarios que querían que la capital debía estar en una zona central, mediterránea y protegida por los cerros). Se barajaron opciones cerca de la Laguna La

La puja la ganaron los serranos. El 22 de junio de 1876, el gobernador Carlos Casares firmó el decreto de fundación del pueblo, que recibió el nombre oficial de San José de Balcarce (combinando el santo patronal elegido por los vecinos y el nombre del partido).

plaza balcarce Salamone rs La Plaza Libertad, emblema de Balcarce y una de las obras de Salamone en esa ciudad.

Crecer desde el corazón de la Provincia

Aquella decisión fue la culminación de una lucha sostenida por vecinos comprometidos con el futuro de la región. Entre ellos sobresalen las figuras de José de la Cuadra y José Andrés Chaves, reconocidos oficialmente como fundadores por el Archivo Histórico de la Provincia en 1954. Cuando el pueblo fue finalmente fundado, celebraron el logro en una elevación cercana que bautizaron con un nombre cargado de significado: “El Triunfo”.

Con el paso de las décadas, Balcarce continuó creciendo. Se consolidaron las instituciones democráticas, llegaron nuevas generaciones, se desarrollaron la producción, la educación, el deporte y la cultura. La ciudad se transformó sin perder su esencia. Y, por supuesto, con el honor de ser la cuna del mejor automovilista de todos los tiempos, Juan Manuel Fangio.

Balcarce cumple 150 años. Un siglo y medio de historia, de esfuerzo compartido y de sueños cumplidos. Una ciudad que honra su pasado, celebra su presente y mira hacia adelante con la misma esperanza que impulsó a aquellos pioneros que hicieron posible su nacimiento.

Fuente: Agencia DIB