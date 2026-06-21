Vanesa Bruschi, la primera mujer directora de la cárcel de Mercedes

La Unidad Penal 6 de Mercedes , una de las cárceles más importantes del territorio bonaerense, tiene por primera vez en su historia a una mujer como directora. Se trata de la Inspectora Mayor Vanesa Bruschi , nacida en San Nicolás y residente de Baradero, quien ingresó al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en 1999.

Entre otras autoridades, en el acto de asunción de Bruschi estuvieron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena , el Jefe del SPB, Xavier Areses. y el director saliente de la Unidad 5, Roberto Frade.

La nueva directora tendrá bajo su responsabilidad la administración y coordinación de una unidad penitenciaria que alberga aproximadamente a 1.100 personas privadas de libertad, además de conducir a un plantel integrado por 376 agentes penitenciarios.

Una impecable carrera en el Servicio Penitenciario Bonaerense

Bruschi nació en San Nicolás y a los 18 años, tras cursar un año de la carrera de Trabajo Social, ingresó en 1999 a la Escuela de Cadetes del SPB, en La Plata, de donde egresó en 2002 como oficial.

En su carrera pasó por la Unidad 3 de San Nicolás, la Unidad 11 de Baradero, las Unidades 21 y 41 de Campana, y la Unidad 16 de Junín, el último destino antes de Mercedes de Bruschi, madre de dos hijos y casada con un oficial penitenciario.

Fuente: Agencia DIB