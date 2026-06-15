Último adiós a Taty Almeida: Axel Kicillof y Estela de Carlotto, presentes

Este lunes 15 de junio se llevó a cabo con gran pesar el velatorio de Taty Almeida , histórica referente en la lucha por los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora.

El arco político despidió a Taty Almeida y destacó su legado en la lucha por los Derechos Humanos

Adiós a Taty Almeida, la Madre que transformó el dolor en una bandera de lucha

La despedida se realizó durante toda la jornada en la sede del Sindicato de Telecomunicaciones (Foetra), ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen 3171, en el barrio porteño Balvanera.

Cientos de personas de distintas generaciones se acercaron a despedir a Taty con mensajes, pañuelos y gestos de afecto para su familia. Figuras de la militancia por los derechos humanos, la cultura y músicos - que incluso le dedicaron una última canción en el lugar - se sumaron al encuentro para darle su último adiós.

Cabe destacar que pasaron por Foetra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

"Nos intercambiábamos mensajes y Taty siempre estaba, una presencia permanente, una constate, pasa el tiempo, pero queda el ejemplo de lucha, sobre todo en momentos de duda o cuando necesitemos pensar en alguien que nos acompañe", dijo Kicillof en diálogo con C5N.

Embed Axel Kicillof en el velorio de Taty Almeida: "Siempre estaba cuando se la necesitaba. El tiempo pasa y queda el ejemplo y la lucha"



"Aún en los momentos más insólitos ella era inquebrantable"



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Por su parte, Estela de Carlotto, manifestó su profundo dolor por la partida de una de las compañeras de lucha más importantes que tuvo y señaló: “Muy triste. Perder una compañera siempre nos duele como un afecto muy especial de tanta lucha, dolor y sonrisa también, porque Taty era una persona que estaba siempre activa, movediza. Nos llevábamos muy bien”.

En declaraciones televisivas y radiales, Estela recordó los momentos compartidos a lo largo de décadas de militancia conjunta y destacó el sentido del humor que caracterizaba a Almeida. “A veces subíamos al escenario riéndonos y el público no sabía de qué nos reíamos. Yo quiero recordarla así”, contó emocionada.

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Porque así despidió a Taty Almeida en FOETRA, donde se llevó a cabo su velorio pic.twitter.com/XcHzh4yVtf https://t.co/CPZQC37dVU — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) June 15, 2026

Carlotto aseguró que desconocía el delicado estado de salud de Almeida y reconoció que la noticia la tomó por sorpresa. “Yo no sabía que estaba internada ni enferma. Siempre la veía activa, viva, generosa. Hemos tenido tantas actividades juntas para reírnos, para llorar, para enojarnos también. Es la vida de amigas y compañeras que hemos sufrido tanto”, afirmó. “Esta noticia inesperada me duele en el alma. La vamos a querer siempre”, agregó.

Activa y "fundamental"

Taty Almeida dedicó toda su vida a la búsqueda de su hijo Alejandro, desaparecido en 1975, y a la defensa de los derechos humanos, convirtiéndose en una voz emblemática contra la dictadura militar.

Con sus 95 años se mantenía activa, presente en todas las marchas y convocatorias, y conducía el programa radial "¿Qué me contás?", junto a Charly Pisoni, todos los sábados, por AM 750.

Desde la cuenta del programa, sus compañeros la despidieron con palabras sentidas, sinceras, tras tantas anécdotas y entrevistas compartidas.

"Hoy nos toca hacer la despedida que nunca quisimos hacer, pero también agradecer por haber sido una persona fundamental en nuestras vidas. Gracias por tu lucha, que engrandeció a este país. Gracias por tu alegría, que nos iluminó cada sábado. Gracias por tus valores inquebrantables, que son el ejemplo con el que vamos a transitar el camino de la vida", expresaron.

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"Te vamos a recordar con la felicidad con la que hacías ese programa que tanto querías. Siempre en nuestros corazones, querida Taty. HLVS", cerraron.

Como último deseo de Taty, la familia pidió que quienes se acerquen a despedirla no lleven flores, sino que hagan una donación a Madres de Plaza de Mayo para poder mantener la lucha del organismo.

Fuente: Agencia DIB