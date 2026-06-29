lunes 29 de junio de 2026
29 de junio de 2026 - 13:13

Sin clases: docentes bonaerenses paran el martes en reclamo de mejores salarios

Los gremios decidieron un paro docente de 24 horas. No sólo reclaman un llamado a paritarias sino que demandan garantizar las prestaciones de IOMA.

Por Agencia DIB
Un aula de una escuela vacía.
Un aula de una escuela vacía.

Lo que había sido una advertencia la semana pasada, finalmente se concretó esta. El Frente de Unidad Docente Bonaerense irá este martes a un paro, lo que dejará sin clases a miles de alumnos en escuelas de la provincia de Buenos Aires.

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Los gremios docentes AMET, FEB, Suteba y Udocba, presionados por las bases, convocaron a un paro provincial “en rechazo a la situación crítica que atraviesa la educación”, pero que tiene como uno de los principales ejes la falta de oferta salarial.

“Los maestros exigen una urgente convocatoria a paritarias con aumento salarial que recomponga el poder adquisitivo del sector. Además, rechazan la sobrecarga laboral, el desfinanciamiento de la educación técnica y la reforma previsional, al tiempo que demandan garantizar las prestaciones de IOMA”, indicaron en un breve comunicado.

Como informó Agencia DIB, los trabajadores de la administración pública bonaerense comenzarán a percibir los haberes de junio desde este martes 30 de junio, que llegará esta vez con el medio aguinaldo, pero con las negociaciones paritarias congeladas por el momento.

Los docentes recibieron este año un incremento salarial acumulado del 9,3% en cuotas. A eso se sumó una bonificación remunerativa no bonificable de entre $20.000 y $30.000. Sin embargo, la falta de una nueva oferta venía generando malestar entre los gremios y los docentes, quienes la semana pasada habían advertido con un posible paro.

Este paro, que incluye a todos los gremios, es el segundo durante este año que sufre la gestión de Axel Kicillof. El primero fue el 2 de marzo, en el inicio del ciclo lectivo. En ese momento, el reclamo era más dirigido al Gobierno nacional, pero afectó las clases en territorio bonaerense.

En tanto, Suteba Multicolor (disidente de la conducción oficial) y el flamante Frente Nacional Democrático por la Educación Pública (FreNDEP), realizaron otras medidas de fuerza a lo largo de este primer semestre.

Fuente: Agencia DIB

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