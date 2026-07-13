Sierra de la Ventana: lanzan concurso para crear la bandera de la localidad

Tornquist lanzó el concurso “Una Bandera para Sierra”.

La Municipalidad de Tornquist abrió la convocatoria para participar de “Una Bandera para Sierra”, un concurso destinado a diseñar la bandera oficial de Sierra de la Ventana. La iniciativa busca dotar a la localidad de un nuevo símbolo que represente su identidad, su historia y sus valores.

La iniciativa se suma a la de otros municipios bonaerenses que en los últimos años adoptaron banderas propias como símbolo de identidad local. Varias ciudades o distritos ya cuentan con un emblema oficial surgido, en muchos casos, de concursos abiertos a la comunidad.

La propuesta serrana, reglamentada por la Ordenanza Municipal N° 3825/24, está dirigida a personas mayores de 13 años que residan o sean oriundas de Sierra de la Ventana, además de instituciones de la localidad. Desde el municipio aclararon que no es necesario contar con conocimientos de diseño gráfico para participar.

Los interesados podrán presentar sus proyectos entre el 7 y el 18 de septiembre en el Centro Cultural Sierra de la Ventana. Además, el municipio informó que ya se encuentran disponibles las bases y condiciones del concurso, donde se detallan los requisitos que deberá cumplir cada propuesta. Para realizar consultas, se habilitaron el WhatsApp 291 429-1483 y el correo electrónico [email protected].

La propuesta ganadora recibirá un premio y será adoptada como la bandera oficial de Sierra de la Ventana. El objetivo es que el diseño represente a la localidad en actos, ceremonias y demás actividades institucionales. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







