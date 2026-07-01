Quién es Pedro Di Nezio, el científico bonaerense que asumió la conducción del SMN

Nacido en la localidad bonaerense de Tres Arroyos, el titular del SMN, Pedro Di Nezio, es doctor en Meteorología y Oceanografía Física por la Universidad de Miami, e ingeniero mecánico graduado en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la designación de Pedro Di Nezio como nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . El científico reemplazó a Antonio Mauad al frente del organismo, y tendrá la misión de liderar una nueva etapa enfocada en la modernización tecnológica de la entidad.

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Nacido en la localidad bonaerense de Tres Arroyos , Di Nezio es doctor en Meteorología y Oceanografía Física por la Universidad de Miami, e ingeniero mecánico graduado en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

Durante los últimos veinte años desarrolló su carrera en Estados Unidos , donde encabezó proyectos de investigación en las universidades de Colorado, Texas y Hawái, además de desempeñarse en organismos de referencia mundial como la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, por su sigla en inglés) y el Centro Nacional de Investigación Atmosférica.

A lo largo de su carrera científica publicó más de 60 trabajos especializados , varios de ellos en prestigiosas revistas internacionales como Science y Nature. Además de su perfil académico, el nuevo director del SMN cuenta con experiencia en gestión y asesoramiento estratégico .

Desde 2011 integra el panel internacional que monitorea los fenómenos de El Niño y La Niña, coordinado por el Centro de Predicción Climática de la NOAA. En los últimos años, también trabajó como consultor en riesgo climático para la red internacional de reaseguros WTW Research Network.

di nezio smn comunicado

Llegada anunciada

La designación del tresarroyense al frente organismo no fue inesperada: el Ministerio de Defensa ya había anunciado en octubre de 2025 la intención de nombrarlo, aunque la oficialización se postergó para permitir que Mauad completara una primera etapa de reorganización interna. Durante ese período, Di Nezio colaboró con el equipo saliente para garantizar una transición ordenada.

La nueva conducción tendrá como principal desafío impulsar una inversión de varios millones de dólares destinada a automatizar gran parte de las estaciones meteorológicas del país. El objetivo es incorporar tecnología de última generación y reducir progresivamente la dependencia de observadores humanos, modernizando el sistema de recolección de datos y fortaleciendo la capacidad de emitir pronósticos y alertas.

Fuente: Agencia DIB