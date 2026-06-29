lunes 29 de junio de 2026
29 de junio de 2026 - 17:20

Pringles: un fallecido en un choque frontal entre un camión y un auto sobre la ruta 51

Fue sobre la ruta provincial 51, en el tramo comprendido entre la rotonda de Frapal y el paraje Don Alfredo. La víctima fatal, de 70 años, era oriunda de Saldungaray.

Por Agencia DIB
Tragedia sobre la ruta 51 en cercanías de Pringles.

Tragedia sobre la ruta 51 en cercanías de Pringles.

El Orden de Pringles

Un hombre de 70 años murió este lunes por la mañana en un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 670 de la ruta provincial 51, en el tramo comprendido entre la rotonda de Frapal y el paraje Don Alfredo, en cercanías de Coronel Pringles.

Más noticias
Los dos pasajeros del vehículo que volcó en Mercedes no habrían llevado puesto los cinturones de seguridad.

Mercedes: dos muertos en un trágico vuelco en la Ruta 5
Motín en la unidad penal de Baradero.

Baradero: fuga y motín en la Unidad Penal Número 11

El hecho ocurrió cuando, por causas que se investigan, colisionaron un camión Ford Cargo conducido por Adrián Montero (40), domiciliado en Bahía Blanca, que circulaba en sentido sur-norte, y un automóvil Chevrolet Classic LT blanco. La víctima fatal fue identificada como Antonio Baccucco, oriundo de Saldungaray, quien falleció en el lugar del impacto.

Según el diario El Orden de Pringles, las primeras informaciones indican que el automóvil intentó realizar una maniobra de sobrepaso . Al encontrarse de frente con el transporte de carga, el camionero reaccionó rápidamente con un violento volantazo hacia la banquina para evitar la colisión. A pesar del intento, el auto no logró esquivarlo por completo e impactó fuertemente contra la punta del acoplado, provocando el desenlace fatal.

Temas
Ver más

Mercedes: dos muertos en un trágico vuelco en la Ruta 5

Baradero: fuga y motín en la Unidad Penal Número 11

Techint dio de baja 150 contratos laborales de su fábrica de tubos de Valentín Alsina

Mar del Plata: detuvieron a la dueña de un geriátrico por maltratar y sedar a los residentes

Esteban Echeverría: detonaron unas 24 granadas de fusil antitanque en un descampado

General Daniel Cerri: avanza la obra de ampliación y refuerzo del acueducto

Florencio Varela: una mujer murió calcinada en un incendio e investigan a su pareja por femicidio

Luna de fresa: qué la distingue y a qué hora podrá apreciarse en Argentina

Sin clases: docentes bonaerenses paran el martes en reclamo de mejores salarios

Aumento de casos de tuberculosis: cómo gestionar un subsidio de la provincia para sostener la medicación

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un aula de una escuela vacía.

Sin clases: docentes bonaerenses paran el martes en reclamo de mejores salarios

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Motín en la unidad penal de Baradero.

Baradero: fuga y motín en la Unidad Penal Número 11