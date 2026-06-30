Oficializan subas escalonadas y un bono de $50.000 para estatales nacionales

El Gobierno nacional homologó el acuerdo paritario alcanzado para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional , que establece incrementos salariales escalonados entre junio y agosto de 2026, el pago de una suma fija extraordinaria de $50.000 y la prórroga de distintos beneficios laborales.

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La medida fue oficializada mediante un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial , que homologa las actas acuerdo firmadas el 18 de junio por la Comisión Negociadora. El acuerdo dispone un aumento del 2,40% a partir del 1° de junio , calculado sobre los salarios vigentes al 31 de mayo; un 2,20% desde el 1° de julio , sobre los haberes de junio; y un 1,90% a partir del 1° de agosto , aplicado sobre las remuneraciones de julio.

Además, se otorgará una suma fija remunerativa y no bonificable de $50.000 , por única vez y de percepción única por persona, que será abonada con los haberes correspondientes a agosto de 2026.

El decreto también establece la actualización de las escalas salariales de los distintos regímenes comprendidos en el convenio colectivo, así como de los montos correspondientes a viáticos, adicional por prestación de servicios en la Antártida, reintegros por gastos de comida, movilidad y guarderías.

Novedades para los estatales nacionales

Entre las disposiciones incluidas se prorroga hasta el 31 de agosto de 2026 la entrada en vigencia del Régimen de Dirección Pública, mientras continúan las negociaciones para su revisión e implementación definitiva.

Asimismo, se extiende hasta la misma fecha el Premio Estímulo a la Asistencia, cuyos montos fueron incrementados, y se mantienen las condiciones especiales vinculadas a licencias por exámenes, enfermedades y acompañamiento terapéutico de familiares.

La norma también preserva, hasta el 31 de agosto, la vigencia de las sumas fijas remunerativas no bonificables establecidas por el Decreto 56/2020, sin que los nuevos incrementos salariales resulten aplicables sobre esos conceptos.

Por otra parte, el decreto fija las nuevas remuneraciones para los profesionales residentes nacionales que se desempeñan en hospitales e institutos dependientes del Ministerio de Salud y en el Hospital Garrahan. A partir del 1° de agosto, un residente jefe percibirá $1.691.131, mientras que un residente de primer año cobrará $1.282.419. También se actualizaron los montos de las becas correspondientes a esos profesionales.

Finalmente, la medida dispone que los aumentos alcanzarán también al personal civil de inteligencia de la Secretaría de Inteligencia de Estado y faculta a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las normas complementarias necesarias para la aplicación del decreto.

Fuente: Agencia DIB