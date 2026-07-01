Luján: después de 50 años se cierra el mayor basural a cielo abierto de Argentina

El intendente Leonardo Boto anunció que desde este miércoles 1º de julio se cierra definitivamente el Basural Municipal de Luján , el mayor a cielo abierto del país y que funciona desde hace más de 50 años en el predio de la ruta 192, en dirección a Open Door.

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“La medida fue posible gracias a una reorganización operativa que permite que el 100% de los residuos domiciliarios sean trasladados de forma directa a CEAMSE para su disposición final”, expresó Boto..

El plan en ejecución contempla el cierre operativo del predio y el control estricto de accesos y la vigilancia perimetral con el objetivo de garantizar el cese absoluto del ingreso de residuos domiciliarios. Esto permitirá una reducción progresiva de los impactos asociados a humos y olores.

En el plano social, el Municipio impulsa un proceso de transición para los recicladores informales que trabajaban en el basural-unos 220-, con su capacitación e integración en un sistema cooperativo amparado en el fortalecimiento del Centro de Reciclaje Manuel Belgrano. Además, se fortalecerá la separación en origen y la recolección diferenciada como parte de una política integral de gestión de residuos que también incluye puntos verdes, guías de separación y acciones de educación ambiental.

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Todas estas medidas cuentan con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), orientado a consolidar ingresos salariales, mejorar las condiciones de trabajo y avanzar en la sostenibilidad del sistema.

En paralelo, el Municipio continuará las gestiones administrativas, jurídicas y patrimoniales necesarias para reactivar y concretar la obra del Centro Ambiental Laudato SI que reemplazará al Basural existente desde 1970 y que por el crecimiento de Luján quedara dentro de la ciudad.

Fuente: Agencia DIB