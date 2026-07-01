miércoles 01 de julio de 2026
1 de julio de 2026 - 18:07

Luján: después de 50 años se cierra el mayor basural a cielo abierto de Argentina

Desde ahora, los residuos domiciliarios de Luján serán trasladados al CEAMSE. Además se incentivará la separación en origen, la creación de puntos verdes y acciones de educación ambiental.

Los 110 mil habitantes de Luján ya no convivirán con los olores.

Los 110 mil habitantes de Luján ya no convivirán con los olores.

Los 220 recicladores urbanos se sumarán a la recolección y clasificación de residuos.

Los 220 recicladores urbanos se sumarán a la recolección y clasificación de residuos.

El intendente Leonardo Boto anunció que desde este miércoles 1º de julio se cierra definitivamente el Basural Municipal de Luján, el mayor a cielo abierto del país y que funciona desde hace más de 50 años en el predio de la ruta 192, en dirección a Open Door.

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“La medida fue posible gracias a una reorganización operativa que permite que el 100% de los residuos domiciliarios sean trasladados de forma directa a CEAMSE para su disposición final”, expresó Boto..

El plan en ejecución contempla el cierre operativo del predio y el control estricto de accesos y la vigilancia perimetral con el objetivo de garantizar el cese absoluto del ingreso de residuos domiciliarios. Esto permitirá una reducción progresiva de los impactos asociados a humos y olores.

El papel de los recicladores

recicladores

En el plano social, el Municipio impulsa un proceso de transición para los recicladores informales que trabajaban en el basural-unos 220-, con su capacitación e integración en un sistema cooperativo amparado en el fortalecimiento del Centro de Reciclaje Manuel Belgrano. Además, se fortalecerá la separación en origen y la recolección diferenciada como parte de una política integral de gestión de residuos que también incluye puntos verdes, guías de separación y acciones de educación ambiental.

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Todas estas medidas cuentan con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), orientado a consolidar ingresos salariales, mejorar las condiciones de trabajo y avanzar en la sostenibilidad del sistema.

En paralelo, el Municipio continuará las gestiones administrativas, jurídicas y patrimoniales necesarias para reactivar y concretar la obra del Centro Ambiental Laudato SI que reemplazará al Basural existente desde 1970 y que por el crecimiento de Luján quedara dentro de la ciudad.

Fuente: Agencia DIB

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