Ernestina Pais tenía el carnet inhabilitado y acumulaba 22 infracciones de tránsito

La periodista y conductora Federica Pais falleció en un accidente ferroviario a los 54 años.

La periodista Ernestina Pais , que falleció este viernes a causa de un accidente ferroviario en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez , tenía la licencia de conducir inhabilitada y registraba 22 infracciones de tránsito entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

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De acuerdo con los registros oficiales, la mayoría de las faltas correspondían a excesos de velocidad , aunque también figuraban infracciones por circular por carriles incorrectos y, entre todos los recibos, sumó una deuda total de más de $ 2 millones.

Pais murió este viernes por la noche luego de que el Honda Civic negro que conducía fuera embestido por una formación del ramal Tren de la Costa del Ferrocarril Mitre , en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez, partido de San Isidro .

Por motivos que todavía se investigan, el vehículo habría intentado atravesar las vías con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor.

En el acto

Los efectivos que trabajaron en el lugar constataron que la periodista falleció en el acto, mientras que personal de Bomberos y peritos realizó las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Paula Hertrig, del Departamento Judicial de San Isidro, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios para reconstruir la mecánica del accidente.

Este sábado por la mañana, la formación del Tren de la Costa circulaba con servicio reducido entre las estaciones Delta y San Isidro por trabajos de peritaje.

Otro choque en marzo

En marzo de este año, Pais había protagonizado un choque en Vicente López cuando manejaba un Honda City y colisionó contra otro vehículo en el cruce de la avenida Del Libertador y Las Heras.

En aquella oportunidad no hubo heridos y su automóvil fue secuestrado por las autoridades, aunque nunca se confirmó oficialmente que hubiera consumido alcohol.

Una larga carrera

Ernestina Pais fue una de las figuras más reconocidas de la televisión y la radio argentina durante las últimas décadas. Alcanzó gran popularidad como conductora de programas de actualidad, entretenimiento y entrevistas, y uno de sus trabajos más recordados fue al frente de “Mañanas Informales”, junto a Jorge Guinzburg.

A lo largo de su carrera también participó en distintos ciclos televisivos y radiales, consolidándose como una personalidad cercana al público por su estilo espontáneo y su capacidad para abordar diferentes temáticas.

En los últimos años, además de su trayectoria profesional, Pais había hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones. Desde ese lugar, se convirtió en una voz que buscaba visibilizar esas situaciones y promover la importancia de pedir ayuda, acompañamiento y tratamiento sin prejuicios.

Fuente: Agencia DIB