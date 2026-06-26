Murió Ernestina Pais: su auto fue embestido por un tren en San Isidro

Ernestina Pais falleció tras un accidente en San Isidro cuando su auto fue arrollado por una formación del Tren de la Costa.

Conmoción en el mundo del espectáculo por la muerte de Ernestina Pais a los 54 años. La periodista y conductora de televisión falleció tras protagonizar un accidente en un paso a nivel de San Isidro. La periodista conducía un Honda Civic negro que fue embestido por una formación del Tren de la Costa en la localidad de Martínez.

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Según informaron fuentes policiales a la agencia DIB, el choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano. Por motivos que todavía se investigan, el vehículo habría intentado atravesar las vías con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor.

Cuando los equipos de emergencia y efectivos policiales llegaron al lugar, constataron que Pais había fallecido. Era la única ocupante del automóvil y no se registraron otras víctimas como consecuencia del impacto.

En la zona trabajaron bomberos, personal policial y peritos para determinar la mecánica del accidente. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, que deberá establecer cómo ocurrió el siniestro y si existió algún factor determinante.

Su carrera en televisión

Ernestina Pais fue una de las figuras más reconocidas de la televisión y la radio argentina durante las últimas décadas. Alcanzó gran popularidad como conductora de programas de actualidad, entretenimiento y entrevistas, y uno de sus trabajos más recordados fue al frente de “Mañanas Informales”, junto a Jorge Guinzburg.

A lo largo de su carrera también participó en distintos ciclos televisivos y radiales, consolidándose como una personalidad cercana al público por su estilo espontáneo y su capacidad para abordar diferentes temáticas.

En los últimos años, además de su trayectoria profesional, Pais había hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones. Desde ese lugar, se convirtió en una voz que buscaba visibilizar esas situaciones y promover la importancia de pedir ayuda, acompañamiento y tratamiento sin prejuicios.

Otro accidente en marzo

El accidente ocurre meses después de otro episodio vial protagonizado por la periodista. En marzo de este año, Pais había protagonizado un choque en Vicente López cuando manejaba un Honda City y colisionó contra otro vehículo en el cruce de la avenida Del Libertador y Las Heras.

En aquella oportunidad, el siniestro solo provocó daños materiales y no hubo personas heridas. Tras la intervención policial y municipal, la periodista se negó a realizar el test de alcoholemia, por lo que se labró un acta de infracción y el vehículo fue secuestrado.

Ahora, la Justicia deberá avanzar con las pericias para determinar qué ocurrió en el paso a nivel de Martínez y reconstruir los últimos momentos antes del impacto con la formación ferroviaria.