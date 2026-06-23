martes 23 de junio de 2026
23 de junio de 2026 - 20:30

Frío y lluvia: un ciclón extratropical sobre el Atlántico propicia chaparrones en la región pampeana

Este fenómeno oceánico generará inestabilidad al chocar el aire frío con la temperatura continental, por lo que se desarrollarán precipitaciones.

Por Agencia DIB
Se esperan lluvias intensas en gran parte del territorio bonaerense.

Se esperan lluvias intensas en gran parte del territorio bonaerense.

Gorros, bufandas, camperas y guantes, protagonistas de las jornadas heladas en la provincia de Buenos Aires.&nbsp;

Gorros, bufandas, camperas y guantes, protagonistas de las jornadas heladas en la provincia de Buenos Aires. 

Habrá un fuerte descenso de temperaturas, tras el ingreso de una masa de aire polar.&nbsp;

Habrá un fuerte descenso de temperaturas, tras el ingreso de una masa de aire polar. 

frío 23 junio
Llegan las tormentas.

Llegan las tormentas.

Se esperan fuertes tormentas en la provincia de Buenos Aires.

Se esperan fuertes tormentas en la provincia de Buenos Aires.

DIB | Ana Roche

La estación más fría del año comenzó el domingo pasado desplegando todos sus rasgos característicos: nevadas en la cordillera y zonas serranas, temperaturas bajo cero en gran parte del territorio nacional, heladas, ráfagas de aire polar y la posibilidad de que se generen chaparrones en el centro del país.

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La meteoróloga y comunicadora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Cindy Fernández, compartió en sus redes sociales una particular imagen satelital en la que se aprecia la formación de un ciclón extratropical que, en las próximas horas, generará inestabilidad y posibles precipitaciones en la región pampeana.

"Hoy tenemos un muy fotogénico ciclón extratropical sobre el Atlántico que impulsa aire frío a la región. El suelo más cálido sobre el continente ayuda a la inestabilización y se generan algunos chaparrones en la región pampeana", indicó la especialista.

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Si bien la entidad no emitió alertas por eventos de gran magnitud, las lluvias podrían desarrollarse en las próximas horas en distintas áreas de la provincia de Buenos Aires. El incremento de la humedad y las bajas temperaturas generan, asimismo, una sensación térmica más baja y destemplada, típica del invierno.

Valores negativos

El SMN reportó este martes que, por segundo día consecutivo, varias provincias registraron valores negativos durante la mañana. En el caso de la provincia de Buenos Aires, las localidades con el mercurio del termómetro más bajo fueron Bolívar con -3,2 grados; Junín con -0,9 grados; y Bahía Blanca, con -0,8 grados.

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Además, el fin de semana, la comarca de Sierra de la Ventana se tiñó de blanco con las primeras nevadas de la temporada, que, se espera, dado el pronóstico extendido, que hasta septiembre no sean las únicas.

Fuente: Agencia DIB

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