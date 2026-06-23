Frío y lluvia: un ciclón extratropical sobre el Atlántico propicia chaparrones en la región pampeana

Habrá un fuerte descenso de temperaturas, tras el ingreso de una masa de aire polar.

La estación más fría del año comenzó el domingo pasado desplegando todos sus rasgos característicos: nevadas en la cordillera y zonas serranas, temperaturas bajo cero en gran parte del territorio nacional, heladas, ráfagas de aire polar y la posibilidad de que se generen chaparrones en el centro del país.

¿Qué se espera para el invierno?: el informe trimestral del SMN en el inicio de la estación meteorológica

Se espera un invierno más lluvioso en la mayoría de los distritos bonaerenses

La meteoróloga y comunicadora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Cindy Fernández, compartió en sus redes sociales una particular imagen satelital en la que se aprecia la formación de un ciclón extratropical que, en las próximas horas, generará inestabilidad y posibles precipitaciones en la región pampeana.

"Hoy tenemos un muy fotogénico ciclón extratropical sobre el Atlántico que impulsa aire frío a la región. El suelo más cálido sobre el continente ayuda a la inestabilización y se generan algunos chaparrones en la región pampeana", indicó la especialista.

Embed Hoy tenemos un muy fotogénico ciclón extratropical sobre el Atlántico que impulsa aire frío a la región. El suelo más cálido sobre el continente ayuda a la inestabilizacion y se generan algunos chaparrones en la región pampeana. pic.twitter.com/tad0GAlUDt — Cindy (@cindymfernandez) June 23, 2026

Si bien la entidad no emitió alertas por eventos de gran magnitud, las lluvias podrían desarrollarse en las próximas horas en distintas áreas de la provincia de Buenos Aires. El incremento de la humedad y las bajas temperaturas generan, asimismo, una sensación térmica más baja y destemplada, típica del invierno.

Valores negativos

El SMN reportó este martes que, por segundo día consecutivo, varias provincias registraron valores negativos durante la mañana. En el caso de la provincia de Buenos Aires, las localidades con el mercurio del termómetro más bajo fueron Bolívar con -3,2 grados; Junín con -0,9 grados; y Bahía Blanca, con -0,8 grados.

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Además, el fin de semana, la comarca de Sierra de la Ventana se tiñó de blanco con las primeras nevadas de la temporada, que, se espera, dado el pronóstico extendido, que hasta septiembre no sean las únicas.

Fuente: Agencia DIB