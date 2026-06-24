Estrenos con el adiós de "El Oso" y los 75 años de "Supergirl" y "Superman"

Los héroes de Krypton presentes en nuestras pantallas desde 1950.

La temporada final de "El Oso", uno de los estrenos más esperados.

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Christopher Storer dirige la última temporada, con Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach . Una vez que Carmy deja de ser el motor de la cocina, Sydney, Richie y Natalie intentan sostener el restaurante y alcanzar la ansiada estrella Michelin.

Mientras enfrentan la prueba definitiva, descubren que el verdadero desafío ya no es abrir un local sino descubrir qué hacer después de alcanzar el sueño.

Durante cinco temporadas convirtió una cocina en una metáfora de la obsesión, el duelo y la superación. Hubo altibajos en sus últimos tramos, pero deja una marca profunda en la televisión contemporánea por su capacidad para transformar el caos cotidiano en drama humano de alto voltaje.

En síntesis: Intensidad, humanidad, excelencia.

Embed - El Oso | Tráiler Doblado | Disney+

"Rosario Tijeras"

(México/2026). Temporada 5, 40 episodios. Netflix.

Dirigida por Víctor Herrera McNaught y protagonizada por Bárbara de Regil, Sebastián Martínez y Juan Pablo Campa, continúa la saga basada en la novela del colombiano Jorge Franco, ganadora del Premio Dashiell Hammett. Con esta entrega, la serie alcanza los el récord de 277 episodios (todos en Netflix).

Con ritmo vertiginoso y fuerte carga melodramática, combina acción, crimen y conflictos familiares. Aunque recurre a fórmulas conocidas, conserva una notable capacidad para atrapar al público gracias a la intensidad de su protagonista.

En síntesis: Intensa, popular, adictiva.

Embed - Rosario Tijeras: Temporada 5 | Tráiler oficial | Netflix

"Licencia para robar"

("Driver's Ed", EE.UU./2026) Prime Video

Dirigida por Bobby Farrelly, el recordado responsable junto a su hermano Peter de comedias como "Loco por Mary" y "Tonto y retonto", y protagonizada por Sam Nivola, Sophie Telegadis y Kumail Nanjiani, sigue a varios adolescentes embarcados en un viaje tan impulsivo como caótico, que se inicia con el robo de un auto.

Con tono ligero y espíritu de aventura juvenil, recupera la tradición de las road movies adolescentes. Sin grandes pretensiones, encuentra sus mejores momentos en la química de sus personajes y en un humor amable más cercano a la nostalgia que a la provocación.

En síntesis: Simpática, juvenil, nostálgica.

Embed - Licencia para robar - Tráiler Oficial | Prime Video

"El chico de la última fila"

("Notes From the Last Row", Corea del Sur/2026) Miniserie 6 episodios. Netflix

Dirigida por Kim Gyu-tae y protagonizada por Choi Min-sik y Choi Hyun-wook, sigue a un profesor de literatura frustrado que descubre el talento excepcional de un alumno sentado en la última fila. Lo que comienza como una tutoría termina convirtiéndose en una obsesiva relación entre mentor y discípulo.

Con un clima de inquietud permanente, combina drama psicológico y suspenso intelectual alrededor de los límites entre la ficción y la realidad. Su mayor atractivo reside en la tensión que construyen sus protagonistas. Como nota de color, adapta la célebre obra teatral del español Juan Mayorga, que ya había inspirado la película "En la casa".

En síntesis: Inquietante, inteligente, perturbadora.

Embed - El chico de la última fila | Tráiler oficial | Netflix

"El y ella"

("His & Hers", EE.UU./2026) Miniserie 6 episodios. Netflix

Protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal, sigue a una periodista que regresa a su ciudad natal para investigar un asesinato. Su búsqueda la enfrenta a un detective que sospecha de ella, mientras la historia revela dos versiones de los mismos hechos.

Con una estructura narrativa que juega constantemente con la percepción del espectador, construye un thriller psicológico eficaz y cargado de tensión. Su mayor atractivo reside en las actuaciones de la pareja central y en la ambigüedad de un relato donde nadie parece decir toda la verdad.

En síntesis: Intrigante, oscura, absorbente.

Embed - Él y ella | Tráiler oficial | Netflix

"Rafa"

(España/2026) Miniserie Doc. 4 episodios. Netflix

Conducida por Zach Heinzerling, esta miniserie documental sigue el tramo final de la carrera del tenista Rafael Nadal. Con acceso a su intimidad y testimonios de Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe, recorre los logros, lesiones y desafíos de una de las mayores figuras del tenis.

Más centrada en la persona que en el ícono, ofrece un retrato sincero y emotivo. Su mayor atractivo está en mostrar las dudas y fragilidades de un deportista acostumbrado a competir contra el dolor. Messi contó que es su actual serie favorita.

En síntesis: Íntima, emotiva, reveladora.

Embed - Rafa | Tráiler Oficial | Netflix

"Criaturas bizarras"

(Argentina/2026) Flow

Con el sello de Julián Cortizo, esta serie animada argentina de 5 episodios de 10 minutos, sigue a un grupo de personajes extravagantes que exponen, desde la sátira, las contradicciones de la vida contemporánea.

Con humor negro y una estética pop muy marcada, construye una mirada incómoda pero eficaz sobre la realidad. Breve, irreverente y provocadora, apuesta más a la reflexión que a la corrección política.

En síntesis: Ácida, original, provocadora.

Embed - CRIATURAS BIZARRAS | Trailer Oficial 2020

También llegan a plataformas

"15:17 Tren a París" (2018, Netflix), una curiosidad dirigida por Clint Eastwood basado en hechos reales de un atentado que no se concretó interpretada por los verdaderos protagonistas; y una nueva temporada del relato romántico y nostálgico sobre el peso de los primeros amores "Cada año que pasé contigo" (2026, Amazon Prime). Y la quinta y última temporada de la serie "El oso" (2026, Disney+).

Estrenos en cine

"Supergirl"

(EE.UU./2026)

Con dirección de Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock, junto a Jason Momoa y Eve Ridley, sigue a Kara Zor-El en una misión espacial de venganza y justicia que busca diferenciarse del universo de Superman.

Con un tono más oscuro y emocional que otras adaptaciones, apuesta por una heroína vulnerable y contradictoria. Su mayor atractivo parece residir en esa mirada más humana del personaje y en la esperada aparición de Lobo.

En síntesis: Oscura, humana, ambiciosa.

Embed - "Supergirl". Trailer oficial. Oficial Warner Bros. Pictures (HD/SUB)

"Los colores del tiempo"

("La venue de l'avenir", Francia-Bélgica/2025)

El especialista en historias corales contemporáneas Cédric Klapisch, esta vez con las actuaciones de Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Vincent Macaigne y Julia Piaton, sigue a varios familiares que, al heredar una antigua casa, reconstruyen la historia de una antepasada en el París de fines del siglo XIX.

Con elegancia visual y sensibilidad narrativa, combina drama familiar, romance e historia. Su mayor virtud es enlazar pasado y presente sin perder fluidez. Como nota de color, el nacimiento de la fotografía y el impresionismo forman parte central del relato. Imprescindible.

En síntesis: Nostálgica, sensible, refinada.

Embed - Tráiler: Los colores del tiempo VOSE - Estreno 14 Noviembre

"Jackass: la última y nos vamos"

("Jackass Best and a Last" /2026)

Dirigida por Jeff Tremaine y protagonizada por Johnny Knoxville, Steve-O y Chris Pontius, reúne nuevas acrobacias y material inédito para despedir a la pandilla que convirtió el dolor físico en espectáculo.

Nostálgica y desmesurada, funciona mejor como celebración de una amistad de 25 años que como simple desfile de golpes y locuras. El paso del tiempo aporta una inesperada cuota de emoción.

En síntesis: Irreverente, nostálgica, salvaje.

Embed - jackass la última y nos vamos | tráiler oficial | junio 25

También se estrenan

La propuesta de terror "Leviticus: Ritual de sangre" (Leviticus, EE.UU./2026), de Padrick Ritch; la juvenil "Barrio triste" (Colombia/2025), de Stillz; y el anime "Bleach: Thousand - Year Blood War-The Calamity" (Japón/2026), de Tamohisa Taguchi.

También llegarán al cine las argentinas "Negro che, negro usted 15 años después", documental acerca de música afroamericana de Alberto Masliah; y "Conociendo la raíz" (2025), musical juvenil de Hugo Meyer, Micaela y Daniela Viviani.

El super héroe de la semana

De Superman a Supergirl: más de 75 años de héroes kryptonianos

Superman y Supergirl rs Los héroes de Krypton presentes en nuestras pantallas desde 1950.

El estreno de "Supergirl" (2026) no llega de la nada. Es el capítulo más reciente de una historia que comenzó hace más de siete décadas y que tuvo como figura central a Superman, uno de los personajes más influyentes de la cultura popular.

Embed - 1950 Atom Man vs. Superman Serial Intro/Introduction

La presencia audiovisual del héroe comenzó en 1950 con el serial (para cines) "Atom Man vs. Superman" y se consolidó con la serie televisiva "Las aventuras de Superman" (1952-1958), protagonizada por George Reeves, que ayudó a convertir al personaje en un fenómeno internacional.

Embed - Superman and the Mole-Men

La gran etapa cinematográfica llegó con "Superman, la película" (1978), protagonizada por Christopher Reeve, cuyo éxito dio origen a "Superman II" (1980), "Superman III" (1983) y "Superman IV: En busca de la paz" (1987).

Embed - Superman II | Trailer Subtitulado | Max Latam

Embed - SUPERMAN 3 1983 trailer subtitulado

Entre esas producciones apareció la primera "Supergirl" cinematográfica (1984), protagonizada por Helen Slater. Aunque no alcanzó el éxito esperado, con el tiempo se transformó en una película de culto para muchos seguidores del universo DC.

Embed - Supergirl (1984) Trailer HD | Helen Slater | Faye Dunaway

Durante los años noventa y principios de los 2000, la televisión mantuvo vigente el mito con series como "Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman" y "Smallville", donde una joven Kara Zor-El hizo apariciones en las últimas temporadas.

Embed - Smallville - Trailer Temporada 10 (HD)(Subtitulado)

El regreso a los cines se produjo con "Superman regresa" (2006), de Bryan Singer, una producción que buscó recuperar el espíritu clásico asociado a Christopher Reeve.

Embed - Trailer SUPERMAN RETURNS español spanish

La gran reinvención moderna llegó con "Hombre de acero" (2013), dirigida por Zack Snyder y protagonizada por Henry Cavill. Esa versión continuó en "Batman y Superman: El origen de la justicia" (2016) y "Liga de la Justicia" (2017), dentro del intento de DC por construir un universo cinematográfico compartido.

Embed - El Hombre de Acero - Tráiler El Destino de Vuestro Planeta HD

Embed - LA LIGA DE LA JUSTICIA ZACK SNYDERS - Trailer Subtitulado 2021

Mientras tanto, "Supergirl" encontró su mayor éxito en televisión con la serie protagonizada por Melissa Benoist, emitida entre 2015 y 2021, que consolidó definitivamente al personaje entre nuevas generaciones.

Embed - Flash – Tráiler oficial - Subtitulado

La heroína regresó al cine con "Flash" (2023), donde Sasha Calle interpretó una versión alternativa de Kara Zor-El, anticipando el interés de DC por devolverle protagonismo propio.

Embed - Superman | Tráiler Oficial | Subtitulado

Más recientemente llegó "Superman" (2025), piedra fundacional del nuevo universo impulsado por James Gunn. A partir de allí desembarca "Supergirl" (2026), protagonizada por Milly Alcock, con una versión más dura y compleja de la heroína.

Es singular que por primera vez en mucho tiempo el público pueda encontrarse casi simultáneamente con las dos figuras más famosas de Krypton. Durante décadas, Superman representó en soledad ese universo en la pantalla. Hoy, "Supergirl" cuenta con historia, identidad y seguidores suficientes para sostener proyectos propios.

Quizá esa sea la mayor novedad de esta nueva etapa: después de años orbitando alrededor de la versión masculina, Kara Zor-El parece finalmente preparada para ocupar el centro de la escena y volar con autonomía propia.

Y para los fanáticos de las historietas, pocas cosas resultan tan atractivas como ver a un personaje clásico encontrar una nueva oportunidad para volar. Y volar alto.

Quien quiera armar un maratón de todas estas películas y series la mayoría (con excepción de aquellas de la década del 50 y 60), están disponibles en HBO Max, algunas seguramente también en alquiler digital.

Fuente: Agencia DIB