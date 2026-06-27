sábado 27 de junio de 2026
27 de junio de 2026 - 11:46

Estiman que la ampliación de la Ruta 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita estará lista para el verano

Según informó la municipalidad geselina, las obras de la doble mano ya superan el 85% de ejecución. Son más de 72 kilómetros y la financiación viene del Gobierno bonaerense.

Por Agencia DIB
La doble mano de la Ruta 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita.

La doble mano de la Ruta 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita.

Municipalidad Villa Gesell

La construcción de la doble mano de la Ruta Provincial 11, que vincula Villa Gesell con el partido de Mar Chiquita, ya supera el 85% de ejecución y se espera que esté lista para el verano, según informó la municipalidad geselina.

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El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, señaló que el tramo Villa Gesell–Canal 5 registra un 85% de avance, mientras que el tramo Canal 5–Mar Chiquita alcanza un 90% de ejecución.

72,4 kilómetros

La autovía comprende 72,4 kilómetros y es ejecutada por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. El proyecto cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y “constituye una de las inversiones en infraestructura vial más importantes de los últimos años para la Costa Atlántica”, según un comunicado de la intendencia.

Barrera remarcó que “mientras el Gobierno Nacional sostiene la decisión de no ejecutar obra pública, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, continúa impulsando inversiones en infraestructura que generan empleo para vecinos de Villa Gesell y de toda la región, fortalecen el desarrollo productivo y mejoran la conectividad”.

Para la temporada

El jefe comunal afirmó que “los trabajos avanzan conforme a los plazos previstos” y “expresó su confianza en que la doble mano quede finalizada antes de fin de año, coincidiendo con el inicio de la temporada estival”

De esa manera, se brindará “mayor seguridad vial y una mejor conectividad para residentes y los cientos de miles de turistas que cada temporada eligen la Costa Atlántica”, cerró Barrera.

Fuente: Agencia DIB

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