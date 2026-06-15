lunes 15 de junio de 2026
15 de junio de 2026 - 19:14

Día de la Máxima Resistencia: homenaje a los veteranos de Malvinas en el Cenotafio de Pilar

Cada 14 de junio se conmemora el final del conflicto bélico, con ánimo de mantener presente el reclamo histórico de soberanía sobre las Islas y destacar el valor de quienes defendieron la Bandera argentina.

Por Agencia DIB
Homenaje en el Cenotafio de Pilar a los veteranos de Malvinas, en el Día de la Máxima Resistencia.&nbsp;

Homenaje en el Cenotafio de Pilar a los veteranos de Malvinas, en el Día de la Máxima Resistencia. 

Foto: X/@FedericoAchaval
Homenaje en el Cenotafio de Pilar a los veteranos de Malvinas, en el Día de la Máxima Resistencia.&nbsp;

Homenaje en el Cenotafio de Pilar a los veteranos de Malvinas, en el Día de la Máxima Resistencia. 

Foto: X/@FedericoAchaval
Homenaje en el Cenotafio de Pilar a los veteranos de Malvinas, en el Día de la Máxima Resistencia.&nbsp;

Homenaje en el Cenotafio de Pilar a los veteranos de Malvinas, en el Día de la Máxima Resistencia. 

Foto: X/@FedericoAchaval
El Cenotafio de Pilar, única réplica exacta del Cementerio de Darwin en suelo continental argentino.&nbsp;

El Cenotafio de Pilar, única réplica exacta del Cementerio de Darwin en suelo continental argentino. 

El Cenotafio de Pilar, única réplica exacta del Cementerio de Darwin en suelo continental argentino.&nbsp;

El Cenotafio de Pilar, única réplica exacta del Cementerio de Darwin en suelo continental argentino. 

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En el marco del Día de la Máxima Resistencia se realizó un sentido acto en el Cenotafio de Pilar para recordar a los héroes argentinos que defendieron las Islas Malvinas durante el conflicto armado.

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Según publicó el diario Resumen, del encuentro participaron autoridades municipales, entre ellas el intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, además de veteranos de guerra y familiares de héroes de Malvinas, quienes formaron parte de una jornada marcada por la emoción y el recuerdo colectivo.

"En esta fecha tan especial, y en cada día, rendimos homenaje a nuestros Héroes de Malvinas por defender con honor y valentía nuestra Patria. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas", señalaron desde el Municipio.

Durante el acto, el jefe comunal expresó unas palabras dirigidas especialmente a los veteranos presentes y a las familias que mantienen vivo el recuerdo de aquellos que participaron del conflicto. "Queremos que sepan que los llevamos en el corazón y que estamos eternamente agradecidos por haber sostenido nuestra bandera con tanto coraje, honor y dignidad", precisó Achával.

Además, el jefe comunal reafirmó el compromiso de mantener presente el reclamo histórico de soberanía sobre las Islas y volvió a destacar el valor de quienes defendieron la Bandera argentina.

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El espacio como memoria

El Cenotafio de Pilar, un espacio emblemático del distrito destinado a mantener viva la memoria y el reconocimiento hacia los veteranos y caídos en la guerra, cuenta con la única réplica continental del Cementerio de Darwin. Allí, cada 2 de abril y cada 14 de junio, día en que finalizó el enfrentamiento bélico, se llevan cabo los correspondientes homenajes a quienes sostuvieron la defensa de las islas hasta la última jornada del conflicto armado.

Fuente: Agencia DIB

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