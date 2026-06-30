Cuenta DNI en julio llega con aumentos en dos topes clave

Como suele pasar con la llegada de cada mes, el Banco Provincia (Bapro) actualizó los beneficios de la Cuenta DNI y anunció que durante este julio no solo llegará con grandes descuentos sino incluso con topes de reintegros aumentados en dos promociones vinculadas a la gastronomía.
Las autoridades de la entidad indicaron, además, que la billetera digital mantendrá sus tradicionales ofertas en comercios de cercanía, ferias, universidades, garrafas, librerías, farmacias y marcas adheridas, pero además incorporará beneficios especiales durante las vacaciones de invierno.
La principal modificación alcanza a los descuentos en gastronomía y en los locales YPF Full adheridos: en ambos casos, el reintegro máximo semanal pasó de $8.000 a $10.000. El beneficio para gastronomía estará disponible todos los días, mientras que el de YPF Full regirá los sábados y domingos y no incluye la compra de combustibles.
La entidad también confirmó promociones especiales para el receso invernal. Entre ellas, descuentos en eventos, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil, y por primera vez se incorporará un beneficio destinado al rubro de movilidad.