Cuenta DNI en julio llega con aumentos en dos topes clave

Los descuentos de Cuenta DNI.

Como suele pasar con la llegada de cada mes, el Banco Provincia (Bapro) actualizó los beneficios de la Cuenta DNI y anunció que durante este julio no solo llegará con grandes descuentos sino incluso con topes de reintegros aumentados en dos promociones vinculadas a la gastronomía.

Las autoridades de la entidad indicaron, además, que la billetera digital mantendrá sus tradicionales ofertas en comercios de cercanía, ferias, universidades, garrafas, librerías, farmacias y marcas adheridas, pero además incorporará beneficios especiales durante las vacaciones de invierno.

La principal modificación alcanza a los descuentos en gastronomía y en los locales YPF Full adheridos: en ambos casos, el reintegro máximo semanal pasó de $8.000 a $10.000. El beneficio para gastronomía estará disponible todos los días, mientras que el de YPF Full regirá los sábados y domingos y no incluye la compra de combustibles.

La entidad también confirmó promociones especiales para el receso invernal. Entre ellas, descuentos en eventos, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil, y por primera vez se incorporará un beneficio destinado al rubro de movilidad.

Todas las promos de Cuenta DNI en julio Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos.

20% de descuento de lunes a viernes con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos.

40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos. Gastronomía: 25% de descuento todos los días. Nuevo tope de $10.000 por semana, que se alcanza con $40.000 en consumos.

25% de descuento todos los días. Nuevo tope de $10.000 por semana, que se alcanza con $40.000 en consumos. FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Nuevo tope de $10.000 por fin de semana, que se alcanza con $40.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Nuevo tope de $10.000 por fin de semana, que se alcanza con $40.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.

30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Beneficio especial con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI (para pagos sin contacto): hasta tres cuotas sin interés en comercios que no perteneces al rubro alimentos. Fuente: Agencia DIB

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