sábado 04 de julio de 2026
4 de julio de 2026 - 11:41

Chascomús: compactarán más de 1.100 vehículos retenidos en depósitos municipales

Se trata de 102 autos, 25 vehículos destruidos y un millar de motos. Lo recaudado por la venta de la chatarra será destinado al Hospital Municipal de Chascomús.

Por Agencia DIB
Los vehículos se compactarán en Chascomús entre julio y agosto.

Los vehículos se compactarán en Chascomús entre julio y agosto.

El Cronista

El subsecretario de Seguridad del municipio de Chascomús, Ramiro Cangianelli, anunció que se compactarán más de 1.100 vehículos, además de caños de escape secuestrados, en el marco del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (PRO.DE.CO.).

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El funcionario explicó a FM Por Siempre 97.3 que se trata de vehículos retenidos entre 2017 y el 30 de junio de 2025 que no hayan sido retirados por sus propietarios. En condiciones de ser compactados se encuentran 102 automóviles, 25 vehículos con destrucción total y cerca de 1.000 motocicletas, además de una importante cantidad de caños de escape secuestrados por incumplir la normativa vigente.

Chatarra solidaria

Los titulares de los vehículos todavía tienen la posibilidad de recuperarlos si se presentan en el Juzgado de Faltas con la documentación que acredite la titularidad, donde se les informará el monto correspondiente por multas, acarreo, estadía y demás conceptos.

Los vehículos serán compactados entre junio y agosto. Esta medida tendrá un impacto ambiental positivo porque permitirá eliminar focos de contaminación y optimizar el uso de los predios municipales destinados al depósito de vehículos secuestrados.

Otro aspecto relevante es que todo lo recaudado por la venta de la chatarra obtenida será destinado a la Cooperadora del Hospital Municipal de Chascomús.

Fuente: Agencia DIB

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