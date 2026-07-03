sábado 04 de julio de 2026
3 de julio de 2026 - 11:50

Récord mundial y campeonato para la pesista de Chascomús Carolina González De León

La deportista del equipo Indiana se consagró en Castelar con una marca inédita en la historia del powerlifting mundial. Orgullo de Chascomús.

Por Agencia DIB
La pesista de Chascomús Carolina González de León.&nbsp;

La pesista de Chascomús Carolina González de León. 

El Cronista

La atleta de Chascomús Carolina González De León protagonizó una actuación histórica durante el Torneo Argentino de Powerlifting WRPF, que se desarrolló entre el 23 y el 27 de junio en la localidad bonaerense de Castelar. González de León se llevó el título nacional e inscribió su nombre en los libros de récords mundiales, con levantamiento de 203 kilos en sentadilla.

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Bajo la guía de su entrenador Javier Villaverde, del equipo Indiana, Carolina, con un peso corporal de 51,600 kilos, la chascomunense levantó 203 kilos en sentadilla, una marca que ninguna otra atleta en la historia del powerlifting, en ninguna federación del mundo, había logrado. Así, como informó El Cronista de Chascomús, se quedó con el ATWR (All Time World Record), el récord mundial absoluto más preciado de la disciplina.

Los títulos de la hija pródiga de Chascomús

En el torneo, en el que participaron más de 500 competidores de todo el país, González De León obtuvo en el torneo su décimo título de campeona argentina en la categoría Open hasta 52 kilos, y se posicionó como la mejor levantadora de la división full power con vendas.

Todos sus levantamientos fueron récord. Además del histórico registro en sentadillas, sumó récords nacionales en banco y en total. También estableció marcas Master nacionales y mundiales en banco con 85 kilos en despegue y 160 kilos en total, cerrando con un acumulado de 448 kilos levantados.

“Un sueño cumplido”

Tras el torneo, Carolina González de León destaco: "Este récord mundial histórico es un sueño cumplido. Me atreví a soñarlo, pero me esmeré para lograrlo. Se siente surreal. Lo venía persiguiendo hace unos años, con mucho, mucho trabajo, sosteniendo decisiones desde lo más pequeño hasta lo más grande cada día, toda mi vida alineada para eso. En mi corazón sabía que algún día lo alcanzaría porque puse absolutamente todo de mi para lograrlo."

Mientras tanto, su entrenador no ocultó su emoción: "Cuando un atleta alinea todo, las cosas salen".

Fuente: Agencia DIB

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