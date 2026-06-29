Baradero: fuga y motín en la Unidad Penal Número 11

Motín en la unidad penal de Baradero. Diario El Norte

Una fuga de internos derivó el domingo en disturbios dentro de la Unidad Penal N° 11 de la localidad bonaerense de Baradero. Tras varias horas de tensión, personal del Servicio Penitenciario Bonaerense y fuerzas especiales lograron recapturar a los evadidos y restablecer el control en el establecimiento.

Según el diario El Norte de San Nicolás, de acuerdo con las primeras informaciones, dos presos de 28 y 31 años lograron escapar durante la tarde. Ante la alerta, se montó de inmediato un fuerte operativo cerrojo en la zona, con participación de patrulleros, controles en accesos y recorridas por caminos rurales de los alrededores de Baradero.

La búsqueda se concentró en las cercanías de la ruta y en campos linderos a la ciudad. Finalmente, y tras un despliegue que se extendió varias horas, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) localizaron a los dos hombres escondidos en un campo a la altura del kilómetro 142,5, también en jurisdicción de Baradero.

El momento de mayor tensión se produjo cuando los recapturados fueron reingresados a la cárcel. Según pudo reconstruir diario El Norte, en ese instante se originaron disturbios en distintos sectores del penal. Varios detenidos subieron a los techos de los pabellones y se vivieron escenas de agitación, con gritos y movimientos dentro de los patios internos.

Frente a esa situación, el personal penitenciario solicitó apoyo policial externo. Móviles rodearon la manzana del establecimiento para evitar nuevos intentos de fuga y contener cualquier escalada de violencia. Vecinos de la zona reportaron sonidos de sirenas y un amplio despliegue de seguridad durante buena parte de la tarde y la noche. No se registraron heridos entre internos ni agentes, según indicaron fuentes oficiales. La Justicia deberá determinar cómo se produjo la fuga, si existieron fallas en los protocolos de seguridad y si hubo colaboración interna o externa. Tras el restablecimiento del orden, la unidad carcelaria permanecía bajo un estricto control y no se descartaban nuevos movimientos de internos en reclamo por lo sucedido. Fuente: Agencia DIB

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