Avellaneda: un grupo de padres increpó a un profesor tras denuncias de presuntos abusos a alumnas

Un grupo de padres irrumpió en una escuela de la localidad bonaerense de Wilde, en Avellaneda, a la que asisten sus hijos, para intentar increpar a un docente que es acusado de perpetrar abusos contra varias alumnas. Al llegar a la institución averiguaron dónde estaba el profesor en cuestión y fueron a buscarlo, generando una tensa situación en la que hubo corridas, empujones y golpes.

El hecho ocurrió en la Escuela Nº 69 y ante el tumulto que se generó en el ingreso del establecimiento tuvo que intervenir la Policía. Un video registrado por un testigo que se viralizó en redes sociales captó el momento en el que los padres coparon el edificio en busca del acusado.

Wilde. Madres lincharon a profesor de gimnasia "por violín". La directora y docentes "lo encubrian". También cobraron. Gremios docentes movilizan a plaza alsina. Madres prometen ir a dar correctivo a encubridores del violín. Escuela 69 de Wilde. El profesor fue arrestado. pic.twitter.com/NBr0xG4YiE — EN LA MIRA (@enlamiraradio) July 3, 2026

Respecto del docente señalado, es profesor de educación física de la institución. Las alumnas contaron que las habría tocado en sus partes íntimas.

El sujeto fue notificado de la formación de la causa en actuaciones por averiguación de ilícito con intervención de la UFI Nº2 de Avellaneda-Lanús. Fuente: Agencia DIB

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