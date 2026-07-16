jueves 16 de julio de 2026
16 de julio de 2026 - 19:02

A un año del crimen de Joaquín Ruffo, su madre impulsa una marcha contra la violencia vicaria

Tras vivir una situación de dolor indescriptible, Natalia Ciak decidió resignificar ese quiebre en su vida, ocurrido el 5 de agosto de 2025, en lucha personal y causa social.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Natalia Ciak impulsa una campaña contra la violencia vicaria, tras al crimen de su hijo, Joaquín, perpetrado por su expareja y padre del niño.&nbsp;

Natalia Ciak impulsa una campaña contra la violencia vicaria, tras al crimen de su hijo, Joaquín, perpetrado por su expareja y padre del niño. 

Alejandro Ruffo protagonizó un caso estremecedor: mató a su hijo e intentó suicidarse.
Alejandro Ruffo protagonizó un caso estremecedor: mató a su hijo e intentó suicidarse.

Al cumplirse el primer aniversario del crimen de Joaquín Ruffo, el niño de 8 años asesinado por su padre en Lomas de Zamora, su mamá, Natalia Ciak, impulsa una convocatoria nacional para visibilizar la violencia vicaria y exigir la sanción de una ley protectora.

Más noticias
Alejandro Ruffo, de 52 años, se encuentra internado tras haber asesinado a su hijo e intentar quitarse la vida.

Se conoció el informe de autopsia de Joaquín Ruffo, el niño asesinado por su padre en Lomas de Zamora
El empresario Fernando Pérez Algaba.

Crimen de Pérez Algaba: hallaron ahorcada a una testigo que declaró en el juicio

Tras vivir una situación de dolor indescriptible, Ciak decidió resignificar ese quiebre en su vida, ocurrido el 5 de agosto de 2025, en lucha personal y causa social.

El responsable material del crimen del niño fue la expareja de la mujer y padre del menor, Alejandro Ruffo, quien durante años ejerció un sistemático hostigamiento psicológico sobre ella, construyendo una trama de manipulación y violencia de género, que tuvo el peor de los desenlaces.

En tanto, Ruffo, quien se suicidó en febrero de este año mientas estaba detenido con prisión preventiva en la Unidad 34 de la localidad bonaerense de Melchor Romero, había asumido ante los investigadores que el homicidio de su propio hijo con el único propósito de “darle un mensaje a la madre”.

Esa desafortunada frase es justamente el nudo de la definición de la violencia vicaria, un subtipo de violencia de género en la que el hombre utiliza a los hijos u otros seres queridos menores de edad con el objetivo deliberado de infligir un daño psicológico destructivo a la madre. Contempla desde amenazas y obstrucción de lazos filiales hasta violencia física extrema contra los niños.

Movilización en el Congreso y las provincias

El objetivo de la movilización que impulsa Natalia para el próximo 5 de agosto es lograr que el reclamo por el proyecto de ley contra la violencia vicaria - presentado formalmente hace pocas semanas en los despachos parlamentarios - gane fuerza en la opinión pública.

La movilización central tendrá lugar a las 17 en las puertas del Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, la intención de los organizadores es replicar la concentración en las plazas principales frente a las legislaturas de cada una de las provincias argentinas, federalizando un reclamo que golpea transversalmente a los juzgados de familia de todo el país.

La propuesta, tal como indicó Ciak al portal La Unión, incluye asistir con remeras blancas o violetas, velas para encender en memoria de las víctimas y globos blancos. Natalia remarcó de forma tajante que la elección de estos colores responde puramente a la simbología de la paz y la lucha contra la violencia familiar, descartando de plano cualquier vinculación con partidos políticos o banderas sectoriales.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Se conoció el informe de autopsia de Joaquín Ruffo, el niño asesinado por su padre en Lomas de Zamora

Crimen de Pérez Algaba: hallaron ahorcada a una testigo que declaró en el juicio

Vuelven las lluvias: ¿cómo estará el fin de semana y el inicio de las vacaciones de invierno?

Concurso de pesca: ganó una camioneta, lo descalificaron y ahora demanda al club organizador

Advierten por aumento de casos de gripe e infecciones respiratorias: completar la vacunación, la clave

La Procuración General lanzó una nueva sección informativa para acercar la Justicia a la ciudadanía

Elaboran el mapeo más exhaustivo realizado de los ecosistemas argentinos

Mar del Plata: la Armada y la Marina de Estados Unidos realizaron ejercicios conjuntos

La Plata: a un año del incendio del depósito de Aloise, cómo siguen las causas

El 10% de los colegios privados ya limitan o prohíben el uso de celulares

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La restricción del uso de celulares y pantallas en las aulas, siempre en debate. 

El 10% de los colegios privados ya limitan o prohíben el uso de celulares

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Milei en la Bolsa de Comercio. 

"Andate a vivir a Cuba": Milei se cruzó con un espectador en la Bolsa y dijo que va a ser reelecto