jueves 16 de julio de 2026
16 de julio de 2026 - 15:35

Tras una puja con PRO, La Libertad Avanza sumó una representante en el Consejo de la Magistratura

Fue designada la senadora María Cecilia Martínez como consejera suplente en el organismo, clave para influir en el funcionamiento del Poder Judicial.

Por Agencia DIB
María Cecilia Martínez, la nueva consejera de la magistratura (suplente)

María Cecilia Martínez, la nueva consejera de la magistratura (suplente)

Prensa LLA.

La Libertad Avanza sumó hoy una representante en la Concejo de la Magistratura, al aprobar el Senado al aprobar el pliego de María Cecilia Martínez como concejera suplente de María Luz Bambaci, lo que puso fin a una disputa con PRO para ocupar ese sillón y, completó la conformación del cuerpo.

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En la última semana, fueron designados como representantes del Ejecutivo Carlos Pérez Teruel, Carlos Lisandro Pellegrini y Santiago Eduardo Révora, que se sumaron a Juan Martín Mena. Además, Diputados había aprobado el nombramiento de Mariano Cascallares, un peronista alineado con Axel Kicillof con la massista Sofía Vanelli como suplente.

La designación de Martínez -suplente de Sofía Bambaci, confirmada hoy también-, el primer asunto de relevación que trata la cámara Alta desde que volvió a sesionar este año, destraba una disputa con PRO respecto de a qué bancada le correspondía sumar a la última designación en el consejo, relacionado con las modificaciones de los bloques tras los comicios de 2025.

Tras conocerse la decisión, el presidente de la bancada libertaria, Carlos Curestis, señaló que "vamos a asumir esta responsabilidad con seriedad, transparencia y el compromiso de garantizar procesos basados en el mérito y la idoneidad”.

El Consejo de la Magistratura constituye uno de los organismos más codiciados por la política bonaerense debido a su influencia en los concursos para cubrir cargos judiciales, la conformación de ternas y los procesos disciplinarios contra magistrados.

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Fuente: Agencia DIB.

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