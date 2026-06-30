Santilli juró con apoyo de los gobernadores y Milei hizo un gesto de respaldo a Adorni

Santilli, Milei y Adorni, en la jura del primero de ellos como nuevo jefe de Gabinete.

Diego Santilli juró hoy como jefe de Gabinete nacional con respaldo de 14 gobernadores que estuvieron presentes en la Casa Rosada, en una ceremonia en la que el presidente Javier Milei le hizo una demostración de respaldo a Manuel Adorni, a quien invitó a sumarse en un triple abrazo con su reemplazante.

Santilli fue designado el domingo luego de que Adorni presentara, 24 horas antes, su renuncia en medio de nuevas revelaciones sobre su patrimonio , en un contexto en el que se exponía a convertirse en un funcionario de algo nivel citado por la justicia de declarar o, incluso, echado de su cargo por el parlamento.

El nuevo jefe de Gabinete juró “por Dios y los santos evangelios” ante Milei, en una ceremonia que se realzó, sin discursos, en el Salón Blanco. Apenas formuladas las palabras protocolares, Molei lo abrazo y, enseguida, le hizo un gesto para que se sumara Adorni que estaba parado a un lado.

El presidente, Santilli y Adorni terminaron fundidos en un triple abrazo que se prolongó durante varios segundos. El presidente le dio un pellizco en la mejilla al ahora exfuncionario. Fue un gesto de respaldo frente a las cámaras para Adorni, de quien Milei siguió defendiendo la inocencia aún luego de que presentara su denuncia.

Santilli recibió un claro respaldo de un grupo de 14 gobernadores compuesto por el de Catamarca, Raúl Jalil; el de Chaco, Leandro Zdero; el de Corrientes, Juan Pablo Valdés; el de Jujuy, Carlos Sadir; el de Mendoza, Alfredo Cornejo; el de Neuquén, Rolando Figueroa; el de Río Negro, Alberto Weretilneck; el de San Juan, Marcelo Orrego; el de Santa Cruz, Claudio Vidal; el de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el de Entre Ríos, de Rogelio Frigerio; el de Salta, Gustavo Sáenz; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri y el de Córdoba, Martín Llaryora.

Se trata de un respaldo clave para el jefe de Gabinete, uno de cuyos objetivos es cerrar acuerdos políticos que permitan reactivar la agenda legislativa del oficialismo, con un punto central en la mira: la reforma política para eliminar las PASO para mejorar las chances de reelección de Milei y complicar el armado de la oposición.

Santilli es cuarto jefe de Gabinete de la administración mileista en dos años y medio de gestión después de Nicolás Posse, Guillermo Francos y del propio Adorni.

Fuente: Agencia DIB.