jueves 09 de julio de 2026
9 de julio de 2026 - 08:32

Naftas: avanza la ley para informar con anticipación las subas en PBA

La Cámara de Diputados podría aprobar la semana que viene un proyecto que obliga a las petroleras a comunicar los aumentos en las naftas.

Por Agencia DIB
Una estación de servicio de YPF.&nbsp;

Una estación de servicio de YPF. 

La Cámara de Diputados podría darle media sanción el lunes a un proyecto que busca volver obligatoria la comunicación anticipada de los aumentos en los precios de los combustibles. La iniciativa ya obtuvo despacho favorable en la Comisión de Legislación General y quedó en condiciones de ser debatida en el recinto.

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La iniciativa impulsada por la diputada del Frente Renovador, Ayelén Rasquetti, busca recuperar la transparencia en un mercado donde, tras la eliminación de la normativa nacional que exigía comunicar las subas, los incrementos comenzaron a aplicarse sin aviso previo, afectando a millones de bonaerenses.

El proyecto establece que las empresas abastecedoras deberán comunicar con 72 horas de anticipación cualquier modificación en los precios de los combustibles, mientras que las estaciones de servicio deberán informar esos aumentos al público con al menos 48 horas de anticipación mediante cartelería visible.

Lo único que estamos pidiendo es transparencia. Si una empresa decide aumentar el precio de un bien esencial como el combustible, los consumidores tienen derecho a saberlo antes y no enterarse cuando llegan al surtidor”, sostuvo Rasquetti. Y remarcó que la iniciativa “no fija precios ni interviene en el mercado”, sino que garantiza información para que los usuarios puedan tomar decisiones con previsibilidad.

Cuánto subieron las naftas

Cabe recordar que la nafta en estaciones del país aumentó en torno al 25% desde el inicio de la guerra en Irán, en un espacio de tiempo en que las petroleras dejaron además de informar esos ajustes.

Con el despacho favorable de la Comisión de Legislación General, la iniciativa quedó habilitada para ser tratada en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, prevista para el lunes. Si obtiene la aprobación de la Cámara baja, el proyecto pasará al Senado bonaerense para continuar su recorrido parlamentario.

Fuente: Agencia DIB

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