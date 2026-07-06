Milei y Villarruel estarán juntos en un acto: la cita será en Tucumán por el Día de la Independencia

El Gobierno Nacional comienza una semana donde tanto el presidente Javier Milei como su vice, Victoria Villarruel , cuyo vínculo sigue siendo tenso, se preparan para participar de la vigilia por el Día de la Independencia en la provincia de Tucumán.

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La situación tomó estado público cuando la dupla que conforma el Ejecutivo confirmó, por separado, su asistencia para el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, que se llevará a cabo este miércoles 8, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, con la presencia del gobernador Osvaldo Jaldo, quien extendió la invitación formal a todos los mandatarios provinciales del país.

El Ministerio de Seguridad provincial desplegará un operativo con más de 2.000 efectivos policiales en el microcentro tucumano, para resguardar al Presidente y a toda su comitiva oficial. A medianoche y por Cadena Nacional, se emitirá un mensaje oficial, se interpretará el Himno y se firmarán las actas protocolares de los funcionarios presentes en el Salón de Jura.

Victoria Villarruel optó por mantener un perfil estrictamente institucional y no brindó ningún tipo de declaración pública al respecto sobre el reencuentro con el presidente Milei; desde su entorno, ratificaron que el viaje responde a la invitación oficial cursada a todas las autoridades nacionales.

Distancia en Rosario

Este nuevo reencuentro entre ambos mandatarios se dará luego de haberse encontrado en la Ciudad de Rosario, durante el acto por el Día de la Bandera, el cual estuvo marcado por una significativa distancia y un saludo estrictamente protocolar.

Ese día, Villarruel fue ubicada en el sector de las autoridades provinciales, a varios metros de distancia de la comitiva presidencial y aislada del núcleo duro oficialista; incluso, durante la entonación del Himno Nacional, la titular del Senado quedó de espaldas al Presidente.

Cuando culminó el acto institucional, calificó de "maleducados" a los funcionarios que evitaron saludarla y cuestionó la presencia del por entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de estar atravesado por investigaciones vinculadas a un presunto enriquecimiento ilícito.

Fuente: Agencia DIB