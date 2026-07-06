Mariano Carrillo: "Axel Kicillof tiene la experiencia y la templanza para conducir la Argentina"

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén , Mariano Carrillo, expresó un contundente respaldo político al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ante una posible candidatura presidencial en 2027 . Sin dejar margen a la duda acerca de su posicionamiento, Carrillo definió al mandatario provincial como "el hombre que las circunstancias eligieron para defender el interés nacional, la producción y el trabajo ".

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El titular del Consorcio de Puerto Quequén sostuvo que " la gestión provincial representa hoy el principal espacio desde donde se defienden los intereses productivos del país" y remarcó el acompañamiento que recibe Puerto Quequén por parte del Gobierno bonaerense.

"Nosotros entendemos que Axel Kicillof es el hombre que las circunstancias eligieron para defender el interés nacional. Desde la provincia de Buenos Aires viene a defender la producción y el trabajo, no solamente de los bonaerenses, sino de todos los argentinos", afirmó.

Carrillo remarcó que las obras ejecutadas en Puerto Quequén durante los últimos meses responden "a una concepción de Estado presente, orientada a fortalecer la producción y mejorar la infraestructura estratégica".

En ese sentido, destacó el respaldo permanente de los ministerios provinciales y aseguró que el vínculo con la administración bonaerense es constante. "Los ministros del gobernador nos brindan permanentemente su apoyo y el asesoramiento de sus equipos técnicos. Tenemos palabras de agradecimiento por el acompañamiento que recibimos", expresó.

"Hay que escuchar más a Axel"

Con una perspectiva a futuro, Carrillo también se refirió al escenario político del peronismo y sostuvo que el gobernador bonaerense debe ocupar un lugar central en la construcción de una alternativa política.

"Hay que escuchar un poquito más a Axel. La experiencia de gobierno que tiene es inmensa. Lo demostró cuando le tocó defender con firmeza el interés nacional en materia hidrocarburífera y hoy vuelve a demostrarlo desde la Provincia", afirmó. Y sumó: "Tiene templanza, experiencia y capacidad de diálogo", cualidades que "resultan fundamentales para construir consensos en la actual coyuntura".

Asimismo, consideró que el gobernador impulsa un modelo basado en la unidad y la convivencia de distintos sectores del justicialismo. "En su Gobierno están representadas las distintas vertientes del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Ese equilibrio y esa capacidad de diálogo son el camino que debemos seguir", manifestó.

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, Mariano Carrillo.

Puerto Quequén y el trabajo en equipo

Trazando un paralelismo entre el espíritu de unidad en la diversidad que encarna el Gobierno de Kicillof, con su labor al frente del Directorio del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Carrillo subrayó la importancia de alcanzar consensos, más allá de la diversidad de opiniones, con un compromiso en común.

"No pensamos todos igual, pero sí compartimos la responsabilidad y el compromiso con Puerto Quequén. La diversidad de opiniones termina construyendo una unidad de conceptos cuando el objetivo es el crecimiento del puerto", indicó.

"Desde Puerto Quequén vamos a redoblar esfuerzos. La Provincia lo merece y el gobernador que los bonaerenses eligieron también. Cada uno debe hacer su parte para fortalecer el trabajo, la producción y defender el interés nacional", concluyó.

En el plano de la gestión portuaria, Carrillo confirmó que Puerto Quequén continúa plenamente operativo tras la habilitación otorgada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPIN), y anunció la continuidad del plan de obras con la ejecución del corredor vial seguro y la renovación integral de la avenida Alte Brown.

Fuente: Agencia DIB