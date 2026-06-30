Puerto Quequén obtuvo la habilitación definitiva otorgada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación

Puerto Quequén fue reconocido oficialmente como de carácter provincial, de uso público y con destino comercial.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación de la Nación oficializó la habilitación portuaria de Puerto Quequén, una resolución de gran importancia institucional que consolida el funcionamiento del complejo portuario bajo el marco establecido por la Ley Nacional de Actividades Portuarias.

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La resolución nacional reconoce oficialmente al puerto como de carácter provincial, de uso público y con destino comercial, consolidando su situación jurídica y operativa.

Este importante reconocimiento institucional se concreta durante la presidencia del Dr. Mariano Carrillo al frente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén y refleja el trabajo desarrollado por toda la estructura del organismo en los últimos meses. Bajo la coordinación de la Gerencia Operativa, a cargo de Gustavo Gavilán, con el acompañamiento permanente del Directorio y el compromiso de los trabajadores de las distintas áreas, el puerto logró acreditar ante la Autoridad Portuaria Nacional el cumplimiento de las condiciones técnicas, operativas, de infraestructura y administrativas exigidas por la legislación vigente.

La resolución emitida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación no constituye solamente un acto administrativo, sino el reconocimiento oficial al funcionamiento, la planificación, el mantenimiento y las mejoras ejecutadas por el Consorcio, consolidando a Puerto Quequén como un puerto plenamente habilitado para continuar desarrollando su actividad comercial bajo los más altos estándares establecidos por la normativa nacional.

Mediante una resolución firmada por el Director Ejecutivo del organismo nacional, se otorgó la habilitación al puerto ubicado sobre ambas márgenes del río Quequén Grande, en la provincia de Buenos Aires, reconociéndolo oficialmente como un puerto provincial, de uso público y con destino comercial.

La resolución también comprende a las terminales que actualmente desarrollan actividades dentro del complejo portuario: Terminal Sitio 0 de Quequén S.A., Terminales y Servicios S.A., Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Terminal Quequén S.A., Terminal de Fertilizantes S.A. y Pier Doce S.A.

Un respaldo institucional

En los fundamentos del acto administrativo, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación señala que Puerto Quequén cumple con todas las condiciones de infraestructura, accesibilidad terrestre y acuática, seguridad y operatividad previstas por la Ley 24.093 de Actividades Portuarias y su reglamentación.

Asimismo, destaca que intervinieron las áreas técnicas, jurídicas y de ingeniería del organismo nacional, sin que se formularan objeciones para el otorgamiento de la habilitación.

La resolución establece además que el puerto deberá mantener las condiciones técnicas y operativas que dieron origen a esta habilitación, requisito previsto por la normativa vigente.

Seguridad jurídica para la actividad

La obtención de esta habilitación representa un paso clave para el funcionamiento del principal puerto cerealero del sudeste bonaerense, ya que brinda seguridad jurídica al desarrollo de las operaciones comerciales y ratifica el reconocimiento oficial por parte de la Autoridad Portuaria Nacional.

Puerto Quequén constituye uno de los principales nodos exportadores de granos del país y opera con terminales especializadas que reciben buques de gran porte con destino a distintos mercados internacionales.

Con esta resolución, el complejo portuario consolida su situación administrativa y continúa desarrollando sus actividades bajo el marco legal previsto por la legislación nacional vigente.

La medida fue tramitada por el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, que presentó la documentación requerida por la normativa vigente y acreditó las condiciones técnicas y operativas exigidas por la legislación nacional.

En los fundamentos del acto administrativo, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación señala que Puerto Quequén cumple con todas las condiciones de infraestructura, accesibilidad terrestre y acuática, seguridad y operatividad previstas por la Ley 24.093 de Actividades Portuarias y su reglamentación.

Asimismo, destaca que intervinieron las áreas técnicas, jurídicas y de ingeniería del organismo nacional, sin que se formularan objeciones para el otorgamiento de la habilitación.

La resolución establece además que el puerto deberá mantener las condiciones técnicas y operativas que dieron origen a esta habilitación, requisito previsto por la normativa vigente.

La obtención de esta habilitación representa un paso clave para el funcionamiento del principal puerto cerealero del sudeste bonaerense, ya que brinda seguridad jurídica al desarrollo de las operaciones comerciales y ratifica el reconocimiento oficial por parte de la Autoridad Portuaria Nacional.

Fuente: Agencia DIB