La crisis del IOMA: paran los psicólogos en medio de la tensión con los médicos

Los profesionales de la psicología que se desempeñan como prestadores del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) realizarán este viernes un paro de 24 horas en reclamo por el incumplimiento en los pagos . La medida fue confirmada por el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires-Distrito XI , que advirtió que "aún se adeudan las prestaciones realizadas durante marzo y abril de 2026".

Desde la entidad señalaron que la situación resulta "inadmisible" y que "la persistencia de estos incumplimientos profundiza el deterioro de las condiciones en las que se realizan las prestaciones de salud mental para miles de afiliados". En esa línea, remarcaron que “la falta de pago en tiempo y forma constituye una vulneración de los derechos laborales de los prestadores”, al tiempo que indicaron que los profesionales continúan garantizando la atención pese a la falta de respuestas concretas por parte de la obra social.

El conflicto, advirtieron, también impacta en el acceso a la salud de los afiliados , en particular de aquellos que requieren tratamientos continuos y de calidad. Frente a este escenario, el Colegio reiteró el pedido a IOMA para que avance con la cancelación inmediata de la deuda y la regularización de los mecanismos de liquidación y pago .

En otro tramo del comunicado, la entidad expresó su solidaridad con los médicos nucleados en la Agremiación Médica Platense (AMP) , en el marco del conflicto que mantienen con IOMA, y manifestó su preocupación por las declaraciones de las autoridades de la obra social, al considerar que profundizan la confrontación en lugar de propiciar instancias de diálogo.

Tal como informó la Agencia DIB la semana pasada, el conflicto entre el IOMA y la Agremiación Médica Platense sumó un capítulo particularmente intenso debido a que el presidente de la obra social, Homero Giles, puso en duda el manejo de fondos que hace la entidad, a la que además calificó de “parasitaria”, lo que motivó una intimación formal de la entidad médica contra el funcionario para que “ratifique o rectifique” sus declaraciones, bajo advertencia de avanzar con acciones legales para defender “su buen nombre y honor”.

Crisis en el IOMA

El IOMA y la AMP sostienen una controversia por una deuda por prestaciones impagas de entre $ 500 y 900 millones, que la entidad médica exige y la obra social niega. Giles dijo el viernes, en declaraciones a Radio Provincia, que la fecha límite prevista para esos pagos aún no llegó. “No corresponde hablar de deuda cuando el plazo de fecha de vencimiento no está cumplido. Podría pasar que no lleguemos a pagar en fecha, pero no hay deuda”, sostuvo el funcionario. Agregó que hasta ahora venían pagando por adelantado.

Pero el tramo más polémico de las declaraciones de Giles ocurrió después, cuando fue consultado sobre el rol institucional de la AMP. “La Agremiación hace un pasamanos de dinero, se queda con un 7% y no les paga a los médicos en tiempo y forma” a los médicos, dijo Giles. Y en ese marco contó que hizo una denuncia penal, que no precisó, para “cubrirme” por presuntas irregularidades en el manejo de esos fondos, ya que “la ley de IOMA me hace responsable” de su destino.

La AMP reaccionó con indignación en un duro comunicado en el que calificó de “injurias” las declaraciones del titular de IOMA ya en su título. Las afirmaciones de Giles “no solo resultan falsas, maliciosas e irresponsables, sino que constituyen una grave agresión institucional contra una entidad que desde hace 85 años representa, defiende y acompaña a miles de médicos de la región”, indicó la entidad médica, que anunció una intimación judicial para que el funcionario “ratifique o rectifique” lo que señaló en las declaraciones periodísticas.

Giles también describió a la AMP como una institución “parasitaria” sin función real. “No nos aporta absolutamente nada, es una institución parasitaria del IOMA, que vive de nuestros recursos y no aporta atención o programas porque eso lo hacen los médicos”, dijo. Remarcó que “los médicos trabajan para obras sociales sin la intervención de la Agremiación, entre las que mencionó a PAMI.

Fuente: Agencia DIB