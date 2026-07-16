jueves 16 de julio de 2026
16 de julio de 2026 - 09:09

El Senado bonaerense pone segunda, pero sin una agenda de peso

Sin leyes importantes para aprobar, el Senado bonaerense buscará en la sesión completar los casilleros del Consejo de la Magistratura.

Por Agencia DIB
La sesión en el Senado bonaerense.&nbsp;

La sesión en el Senado bonaerense. 

El Senado bonaerense volverá a sesionar este jueves por segunda vez en el año, en un contexto marcado por la poca actividad legislativa en medio de una fuerte interna del peronismo y sin proyectos de peso en el orden del día. La principal expectativa política estará puesta en la cobertura de una vacante en el Consejo de la Magistratura.

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Tras destrabarse el funcionamiento de la Cámara alta en los últimos días y luego de un semestre poco productivo, la vicegobernadora Verónica Magario llamó a sesionar pese a que en agenda no haya proyectos de ley interesantes. Sin embargo, las miradas pasarán por la designación del nuevo consejero que quedó vacante en y que tanto el PRO como La Libertad Avanza consideran propia.

El argumento libertario parte de la nueva composición parlamentaria surgida tras las elecciones de 2025. Desde ese sector sostienen que, al haberse convertido en el bloque opositor con mayor representación, les corresponde ocupar la vacante en el organismo encargado de la selección y el control disciplinario de jueces y funcionarios judiciales.

Del otro lado, el PRO sostiene que el lugar pertenece al espacio que originalmente fue designado por la Cámara y que la vacante debe ser cubierta respetando ese criterio institucional, independientemente de la nueva composición del Senado bonaerense que se produjo como resultado de los comicios.

El Consejo de la Magistratura constituye uno de los organismos más codiciados por la política bonaerense debido a su influencia en los concursos para cubrir cargos judiciales, la conformación de ternas y los procesos disciplinarios contra magistrados.

El martes, el gobernador Axel Kicillof avanzó en la renovación del organismo al designar a los nuevos representantes del Poder Ejecutivo ante el organismo. Lo hizo mediante un decreto que se dio en paralelo a la aprobación en la Legislatura de los representantes por la Cámara de Diputados.

Fuente: Agencia DIB

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