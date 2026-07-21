Madariaga: creyó que estaba de novia con Kevin Costner y le transfirió más de $ 3.500.000

El actor Kevin Costner, reconocido por "Danza con Lobos", "JFK" y "Los Intocables", entre otras películas.

Una vecina de General Madariaga fue víctima de una estafa virtual luego de mantener una presunta relación sentimental durante meses con un perfil de TikTok que suplantaba la identidad del reconocido actor Kevin Costner . El hecho se extendió desde 2025 hasta mediados de 2026 y culminó con dos transferencias bancarias por un total de $ 3.621.712,35 pesos a una cuenta de Ualá para, presuntamente, obtener un carnet de “socio fanático” del artista estadounidense.

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Según el relato de la damnificada, todo comenzó cuando desde su cuenta de TikTok comenzó a seguir al actor. Ese perfil fue eliminado, pero en febrero de 2026 apareció otro con el mismo nombre.

Desde esa nueva cuenta, el supuesto Costner le envió mensajes y le solicitó su usuario de la aplicación Zanji , por donde continuaron las comunicaciones. Con el correr de las semanas, el falso Costner logró ganarse su confianza al punto de tejer una relación sentimental completamente ficticia .

El falso actor le aconsejó a la mujer que vendiera su casa, que le transfiriera el dinero y que él le compraría una nueva vivienda en San Marta, California .

Además, le ofreció un “carnet de socio fanático” por el cual debía abonar la suma de $ 3.600.000. Confiada en la supuesta promesa, la mujer realizó dos transferencias: una el 19 de mayo pasado, por $ 3.202.100, y otra el 21 de mayo por $ 419.612. Ambos depósitos fueron destinados a la misma cuenta bancaria de Ualá Bank SAU.

Advertencias

Con el correr de los días la víctima comenzó a leer comentarios en TikTok de otros usuarios que advertían que ese perfil de Kevin Costner era falso y que se trataba de un estafador.

En ese momento la mujer comenzó a buscar información en Google sobre Ualá Bank. Y descubrió que es una entidad con sede en la Ciudad de Buenos Aires, lo que terminó de confirmar sus sospechas.

De esa manera, se inició una causa por “estafa” con intervención del fiscal Walter Mércuri.

Otros engaños y el falso Brad Pitt

Ya en 2023 se había conocido el caso de una mujer inglesa que atravesó un engaño casi idéntico, también con un perfil falso de Kevin Costner en Instagram.

Pero el “romance” más famoso de este estilo salió a la luz en enero de 2025, cuando la televisión francesa difundió el caso de Anne, una diseñadora de interiores de 53 años que había sido víctima de una sofisticada estafa romántica. Durante más de un año, delincuentes que se hicieron pasar por el actor estadounidense Brad Pitt mantuvieron con ella una supuesta relación sentimental a través de redes sociales y servicios de mensajería.

Para sostener el engaño utilizaron fotografías, videos y documentos falsos generados con inteligencia artificial. Tras ganarse su confianza, le aseguraron que Brad Pitt padecía cáncer de riñón y necesitaba ayuda económica porque sus cuentas estaban bloqueadas por cuestiones vinculadas a su divorcio.

Convencida de que ayudaba al actor, la mujer transfirió cerca de 830.000 euros. El fraude quedó al descubierto cuando vio en los medios que el verdadero Brad Pitt mantenía una relación con otra mujer.

Fuente: Agencia DIB