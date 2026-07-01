miércoles 01 de julio de 2026
1 de julio de 2026 - 14:08

Le otorgaron prisión domiciliaria al conductor de la Amarok acusado de provocar la tragedia de San Vicente

La Justicia convirtió su detención en preventiva, y al mismo tiempo le dio arresto domiciliario.

Por Agencia DIB
El Peugeot 207 fue impactado desde atrás por la camioneta.

El Peugeot 207 fue impactado desde atrás por la camioneta.

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A poco más de un mes de la tragedia vial en San Vicente, la Justicia resolvió conceder el arresto domiciliario a Leandro Panetta, el joven conductor de 28 años acusado de provocar el siniestro cuando su camioneta Volkswagen Amarok impactó contra el Peugeot 207 y murieron sus cinco ocupantes, todos miembros de una familia.

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Así lo dispuso el Juzgado de Garantías Nº 8, que convirtió la detención en prisión preventiva y, al mismo tiempo, otorgó su morigeración bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, de acuerdo con información de Hechos y Derecho. Además, le prohibió mantener contacto con los familiares de las víctimas y con testigos clave de la causa durante el avance de la investigación.

Demoras

Sin embargo, el traslado aún no se concretó aunque todavía no se hizo efectiva por demoras administrativas.

Los abogados defensores presentaron un nuevo escrito para reclamar la inmediata efectivización de la medida, al sostener que las demoras del Servicio Penitenciario Bonaerense y del sistema de monitoreo electrónico no pueden impedir el cumplimiento de la resolución judicial.

El imputado permanece procesado por homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas fatales.

En el impacto murieron Ninfa Cabañas (49), Serafina Benítez (31), Juan López (29), la niña Brailin Benítez (7) y Maicol Benítez, de apenas dos meses.

Fuente: Agencia DIB

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