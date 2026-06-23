martes 23 de junio de 2026
23 de junio de 2026 - 10:58

Detienen a dos inspectores de Seguridad Vial acusados de pedir coimas en la Autovía Pilar-Pergamino

Los agentes, que pertenecen al área de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense, habrían solicitado dinero a un camionero durante un control realizado en el peaje Larena.

Por Agencia DIB
El peaje Lerena, en la Autovía Pilar-Pergamino.

El peaje Lerena, en la Autovía Pilar-Pergamino.

Resumen

Dos inspectores pertenecientes al área de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires fueron detenidos luego de una denuncia por un presunto pedido de coima durante un operativo de control realizado en la zona del peaje Larena, ubicado sobre la Autovía Pilar-Pergamino.

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El episodio, según cuenta Resumen, ocurrió durante el pasado fin de semana, a la altura del kilómetro 66 en sentido hacia Pilar. Un transportista denunció al personal del Destacamento Vial Pavón que dos inspectores le habrían solicitado el pago de una suma cercana a los 500 mil pesos para permitirle continuar con su recorrido.

Los señalados son dos hombres de 37 años, ambos residentes de Pilar: uno con domicilio en Del Viso y otro en Presidente Derqui. Tras recibir la denuncia, los efectivos comunicaron lo ocurrido al fiscal de turno, Andrés Quintana, quien dispuso que se avanzara con las actuaciones correspondientes.

Detenidos

A partir de la intervención judicial, se realizó el procedimiento para detener a los inspectores. El operativo contó con la colaboración de la Sub DDI Pilar. Los acusados fueron trasladados hacia la sede del mencionado Destacamento Vial Pavón, ubicada en el cruce de las Rutas 8 y 6.

Durante la requisa realizada posteriormente, los investigadores secuestraron en poder de los aprehendidos una suma de 80 mil pesos en efectivo, además de los teléfonos celulares de ambos agentes.

La causa fue caratulada como "Aprehensión de urgencia" y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Pilar, encabezada por el fiscal Andrés Quintana.

Fuente: Agencia DIB

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