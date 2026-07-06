martes 07 de julio de 2026
6 de julio de 2026 - 23:00

Fernando Pérez Algaba: el jurado popular declaró culpables a los tres acusados, que recibirán perpetua

Declaró culpables a Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil por el crimen del empresario, asesinado y descuartizado en General Rodríguez, en 2023.

Por Agencia DIB
Fernando Pérez Algaba fue asesinado en General Rodríguez, en 2023.

Fernando Pérez Algaba fue asesinado en General Rodríguez, en 2023.

El jurado popular declaró culpables a Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil por el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba, asesinado y descuartizado el 18 de julio de 2023 en el partido bonaerense de General Rodríguez. Los doce integrantes del jurado emitieron un veredicto unánime contra los tres acusados por el homicidio del empresario, cuyos restos fueron hallados dentro de valijas abandonadas en un arroyo de Ingeniero Budge.

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Javier Baños, exfiscal de Morón y abogado de Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, informó que el jurado encontró responsables a los imputados por el delito de homicidio triplemente agravado por el uso de arma de fuego, la premeditación, la alevosía y la codicia. La sentencia, cuya única pena posible es la prisión perpetua, será dictada en una audiencia de cesura por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora.

De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, durante los alegatos la fiscal Marcela Diamundo y la querella, representada por Baños y Sebastián Queijeiro, habían solicitado la pena máxima prevista en el Código Penal. Las defensas, por su parte, reclamaron la absolución de los acusados y, en forma subsidiaria, pidieron que fueran juzgados por el delito de encubrimiento.

En la causa también hay otros imputados: la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras. Todos ellos serán sometidos a un juicio ordinario que se desarrollará ante el mismo tribunal, aunque todavía no tiene fecha fijada.

Crimen en General Rodríguez

Según la acusación, Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023 en un campo de General Rodríguez, adonde había concurrido para cobrar una deuda que Pilepich mantenía con él. El financista recibió dos disparos y luego su cuerpo fue descuartizado. Sus restos fueron abandonados en un arroyo del sur del Gran Buenos Aires y parte del cadáver apareció dentro de una valija. Una joven trans que inicialmente había sido imputada porque la valija era de su propiedad fue finalmente sobreseída y no será juzgada.

La principal hipótesis de la investigación, recuerda Noticias Argentinas, sostiene que el crimen fue cometido para evitar el pago de una deuda de US$ 200.000 vinculada con la compra de cuatro departamentos. De acuerdo con la querella, el móvil del homicidio fue económico: Pilepich y Vargas habrían planificado el ataque; Bomrad habría llevado a la víctima hasta el campo de General Rodríguez mediante un engaño; Gil y Carrizo habrían colaborado en el traslado del cuerpo, mientras que el comisario Córdoba habría participado en el descuartizamiento y el posterior ocultamiento de los restos en las valijas.

Fuente: Agencia DIB

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