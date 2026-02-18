Stellantis paraliza la producción automotriz por dos semanas en su planta bonaerense

La planta de Stellantis ubicada en la localidad bonaerense de El Palomar , donde producen modelos Peugeot y Citroën , paralizará la producción por dos semanas como consecuencia de una baja en la actividad automotriz. Esta medida temporal busca “adecuarse a la dinámica de producción y a las condiciones del mercado automotor”, indicó la compañía.

La interrupción de las operaciones tendrá lugar en dos fases. Primero, del 18 al 20 de febrero, y luego, del 23 al 27 . La reanudación de la modalidad habitual de trabajo está prevista para el lunes 2 de marzo. En la planta ubicada en la provincia de Buenos Aires fabrican los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner y el Citroën Berlingo .

Durante ese lapso que durará hasta fines de febrero se realizarán tareas de mantenimiento y readecuación operativa, y se agilizarán las gestiones necesarias para asegurar la llegada de insumos para la reanudación de la producción.

Desde Stellantis se subrayó que esta decisión es una “adecuación estacional a la dinámica productiva y del mercado” y que “no implica modificaciones en la estructura ni en los planes futuros de la compañía” buscando transmitir estabilidad a sus operaciones en Argentina.

En cuanto al impacto en el personal, la empresa informó que los empleados bajo convenio colectivo recibirán una compensación económica durante los días de suspensión. Específicamente, percibirán el equivalente al 70% de sus haberes habituales, de acuerdo con el acuerdo colectivo vigente rubricado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) el pasado 3 de febrero.

Según datos recientes de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), la producción nacional de vehículos en enero alcanzó las 20.998 unidades, una caída del 20,7% en comparación con diciembre de 2025 y un contundente descenso interanual del 30,1% respecto a enero de 2025. Este registro para el primer mes de 2026 es el más bajo para un enero desde el año 2020 y consolida una tendencia de siete meses consecutivos de caída para la industria, señalando un período de contracción prolongada.

