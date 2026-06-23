martes 23 de junio de 2026
23 de junio de 2026 - 16:41

Según el Indec, los salarios subieron 3,7% en abril, siempre empujados por el sector privado no registrado

El Indec había indicado que la inflación de abril había sido de 2,6%. Los salarios registraron una suba de 36,9% interanual, contra 32,4% del IPC.

Por Agencia DIB
Según el Indec, los salarios le ganan a la inflación.

Según el Indec, los salarios le ganan a la inflación.

Los salarios se incrementaron 3,7% en abril respecto del mes anterior y registraron una suba de 36,9% interanual, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, el indicador acumuló un alza de 12,7% en los primeros cuatro meses del año en comparación con diciembre de 2025. El Indec había indicado que la inflación de abril había sido de 2,6%, con un incremento interanual de 32,4% y un acumulado de 12,3% en los primeros cuatro meses del año.

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De acuerdo con el organismo, la variación mensual del índice estuvo impulsada por aumentos de 4% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 4,7% en el sector privado no registrado. En términos interanuales, el crecimiento del índice de salarios fue consecuencia de subas de 29,3% en el sector privado registrado, 29,6% en el sector público y 69,6% en el sector privado no registrado, siempre según los datos oficiales. En el acumulado del año, el índice total avanzó 12,7%, con incrementos de 10,1% en el sector privado registrado, 12% en el sector público y 19,7% en el sector privado no registrado.

Salarios

El informe del Indec también desagregó la evolución del sector público, donde el subsector nacional registró una suba mensual de 1,6% en abril, mientras que el subsector provincial aumentó 2,5% en el mismo período. En la comparación interanual, los salarios del sector público nacional crecieron 23,1% y los del sector público provincial 32,1%. En tanto, el acumulado desde diciembre de 2025 fue de 10,3% en el nivel nacional y de 12,5% en el provincial.

El índice de salarios elaborado por el Indec mide la evolución de las remuneraciones en los sectores público, privado registrado y privado no registrado, a partir de una metodología que permite aislar el impacto de factores como la cantidad de horas trabajadas o componentes asociados al desempeño individual.

Fuente: Agencia DIB

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