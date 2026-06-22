lunes 22 de junio de 2026
22 de junio de 2026 - 18:55

La desocupación tuvo una leve baja pero subieron la subocupación y la informalidad

Según el Indec, la tasa de desocupación se ubicó en el 7,8% en el primer trimestre de 2026 a nivel nacional, contra 7,9% del mismo período del año pasado. En el Gran Buenos Aires, el indicador alcanzó el 8,7%.

Por Agencia DIB
Los números del desempleo, según el Indec.

Los números del desempleo, según el Indec.

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La tasa de desocupación se ubicó en el 7,8% en el primer trimestre de 2026 en el total de los 31 aglomerados urbanos relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el Gran Buenos Aires, el indicador alcanzó el 8,7%, por encima del promedio nacional. De acuerdo con el informe oficial, la tasa de actividad -que mide la población económicamente activa sobre el total- se ubicó en el 48,6%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 44,8%.

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El Indec informó que la desocupación no registró cambios significativos en la comparación interanual (había sido del 7,9% en el primer trimestre de 2025). En términos absolutos, la población desocupada se estimó en alrededor de 1,1 millones de personas, dentro de una población económicamente activa de 14,6 millones en los aglomerados relevados.

En el desglose regional, el Gran Buenos Aires presentó una de las tasas de desocupación más elevadas, con 8,7%, seguido por la región Pampeana (8,2%) y el Noreste (7,2%). En contraste, las menores tasas se registraron en el Noroeste (4,9%), la Patagonia (5,0%) y Cuyo (5,5%).

Empleo Desempleo Indec

A propósito de la provincia de Buenos Aires, el conglomerado San Nicolás-Villa Constitución registró una desocupación del 10,4%, el número más alto a nivel nacional, y un 10,3% de subocupación. Bahía Blanca-Cerri tuvo una desocupación de 10,1%; Mar del Plata, 9,3%; y Gran La Plata, 7,8%.

Dentro del Gran Buenos Aires, se observaron diferencias entre sus componentes: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una tasa de desocupación del 4,8%, mientras que en los partidos del Conurbano el indicador ascendió al 9,7%.

El informe también indicó que la tasa de subocupación alcanzó el 11,1%, con un aumento de 1,1 puntos porcentuales en la comparación interanual. Por su parte, la tasa de informalidad laboral se ubicó en el 44,2%, con una suba de 2,2 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.

En cuanto a la estructura del empleo, el 71,8% de los ocupados correspondió a trabajadores asalariados, mientras que el 28,2% restante fueron no asalariados. A su vez, el 62,1% de los asalariados contaba con descuento jubilatorio, frente al 37,9% que no lo tenía.

Fuente: Agencia DIB

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