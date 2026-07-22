La actividad económica cayó respecto de abril pero se mantuvo por encima de mayo del año pasado

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró en mayo un crecimiento de 0,2% en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que en la medición desestacionalizada mostró una baja de 0,5% respecto de abri l. A su vez, el componente tendencia-ciclo presentó un incremento de 0,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) .

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De acuerdo con el organismo, el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 mostró un aumento de 1,7% frente al mismo período del año pasado . El informe también detalló que la variación interanual del EMAE fue desacelerándose en los últimos meses: tras crecer 6,2% en marzo y 1,7% en abril, avanzó 0,2% en mayo.

“La economía acumuló un crecimiento de 1,7% en los primeros cinco meses del año en relación a igual período de 2025”, destacó en la red social X el ministro de Economía, Luis Caputo. “El indicador tendencia-ciclo, que permite evaluar la dinámica subyacente de la actividad, creció 0,2% mensual y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, el ciclo más largo desde 2011”, siguió Caputo .

Según el Indec, ocho de los quince sectores que integran el EMAE registraron subas interanuales durante mayo . Entre ellos se destacaron “Explotación de minas y canteras”, con un incremento de 15,7%, y “Electricidad, gas y agua”, con una suba de 8%.

LA ECONOMÍA ACUMULÓ UN CRECIMIENTO DE 1,7% EN LOS PRIMEROS 5 MESES DEL AÑO EN RELACIÓN A IGUAL PERÍODO DE 2025 El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,7% en los primeros 5 meses de 2026 en relación a igual período del año pasado El…

La actividad de “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” creció 4,6% interanual y fue la de mayor incidencia positiva sobre el resultado general, seguida por “Explotación de minas y canteras”. En conjunto, ambos sectores aportaron 1,2 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE, de acuerdo con el organismo estadístico.

En contraste, siete sectores registraron caídas respecto de mayo de 2025. La mayor baja correspondió a “Pesca”, con una retracción de 29,3%, seguida por “Industria manufacturera” (-5,6%) y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones” (-4,3%). Según el Indec, estas tres actividades restaron en conjunto 1,4 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.

Entre las restantes actividades relevadas, “Construcción” mostró un crecimiento interanual de 1,9%; “Transporte y comunicaciones” avanzó 0,6%; “Intermediación financiera”, 1,5%; “Servicios sociales y de salud”, 0,8%, y “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler”, 0,4%. En tanto, “Hoteles y restaurantes” retrocedió 1,8%; “Administración pública y defensa”, 1,4%; “Enseñanza”, 0,1%; y “Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales”, 1,3%.

El informe difundido por el Indec señaló además que las actividades con mayor incidencia positiva sobre el nivel general en mayo fueron “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” y “Explotación de minas y canteras”, mientras que las principales incidencias negativas correspondieron a “Industria manufacturera” y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones”.

Fuente: Agencia DIB