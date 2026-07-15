Indec: el uso de la capacidad instalada cayó a 58,4% en mayo

Retrocedió el uso de la capacidad instalada, según el Indec.

El uso de la capacidad instalada en la industria fue del 58,4% en mayo, lo que representó una leve baja respecto del 58,9% registrado en el mismo mes del año pasado, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El indicador también mostró un retroceso frente a abril de este año, cuando había alcanzado el 59,9%.

De acuerdo con el organismo, los sectores que operaron por encima del promedio general fueron refinación del petróleo (88,7%), industrias metálicas básicas (75,4%), papel y cartón (68,1%), sustancias y productos químicos (65,6%) y productos alimenticios y bebidas (60%). En cambio, quedaron por debajo del nivel general productos minerales no metálicos (55,5%), edición e impresión (54%), industria automotriz (45,5%), productos del tabaco (43,2%), productos textiles (42,2%), productos de caucho y plástico (39,6%) y metalmecánica, excepto automotores (38,7%).

La principal incidencia negativa en la comparación interanual correspondió a la metalmecánica, excepto automotores, cuyo nivel de utilización descendió de 46% a 38,7%. El organismo vinculó esa caída con la menor producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico. Según el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero), esos segmentos registraron bajas interanuales de 29,6% y 34,1%, respectivamente.

La industria automotriz también mostró una disminución en la utilización de su capacidad instalada, al pasar de 56,8% en mayo de 2025 a 45,5% este año, como consecuencia de una menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales. En tanto, el bloque de productos alimenticios y bebidas se ubicó en 60%, por debajo del 61,7% del mismo mes del año anterior, debido principalmente a una menor producción de carne vacuna y de bebidas.

Entre los sectores con evolución favorable, el organismo destacó a la refinación del petróleo, que alcanzó una utilización de la capacidad instalada del 88,7%, frente al 73,3% registrado un año antes. Según el Indec, el incremento respondió al mayor procesamiento de petróleo crudo y estuvo acompañado por aumentos interanuales en la elaboración de gasoil y naftas, de 23,8% y 18,3%, respectivamente. Fuente: Agencia DIB

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