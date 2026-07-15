miércoles 15 de julio de 2026
15 de julio de 2026 - 17:04

Indec: el uso de la capacidad instalada cayó a 58,4% en mayo

De acuerdo con el Indec, retrocedió desde el 58,9% de mayo del año pasado. En abril de este 2026 había sido del 59,9%.

Por Agencia DIB
Retrocedió el uso de la capacidad instalada, según el Indec.

Retrocedió el uso de la capacidad instalada, según el Indec.

El uso de la capacidad instalada en la industria fue del 58,4% en mayo, lo que representó una leve baja respecto del 58,9% registrado en el mismo mes del año pasado, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El indicador también mostró un retroceso frente a abril de este año, cuando había alcanzado el 59,9%.

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De acuerdo con el organismo, los sectores que operaron por encima del promedio general fueron refinación del petróleo (88,7%), industrias metálicas básicas (75,4%), papel y cartón (68,1%), sustancias y productos químicos (65,6%) y productos alimenticios y bebidas (60%). En cambio, quedaron por debajo del nivel general productos minerales no metálicos (55,5%), edición e impresión (54%), industria automotriz (45,5%), productos del tabaco (43,2%), productos textiles (42,2%), productos de caucho y plástico (39,6%) y metalmecánica, excepto automotores (38,7%).

La principal incidencia negativa en la comparación interanual correspondió a la metalmecánica, excepto automotores, cuyo nivel de utilización descendió de 46% a 38,7%. El organismo vinculó esa caída con la menor producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico. Según el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero), esos segmentos registraron bajas interanuales de 29,6% y 34,1%, respectivamente.

La industria automotriz también mostró una disminución en la utilización de su capacidad instalada, al pasar de 56,8% en mayo de 2025 a 45,5% este año, como consecuencia de una menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales. En tanto, el bloque de productos alimenticios y bebidas se ubicó en 60%, por debajo del 61,7% del mismo mes del año anterior, debido principalmente a una menor producción de carne vacuna y de bebidas.

Entre los sectores con evolución favorable, el organismo destacó a la refinación del petróleo, que alcanzó una utilización de la capacidad instalada del 88,7%, frente al 73,3% registrado un año antes. Según el Indec, el incremento respondió al mayor procesamiento de petróleo crudo y estuvo acompañado por aumentos interanuales en la elaboración de gasoil y naftas, de 23,8% y 18,3%, respectivamente.

Fuente: Agencia DIB

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