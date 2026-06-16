Hidrovía: exportadores reclaman al Gobierno que concluya la adjudicación

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara ) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) pidieron acelerar la adjudicación,

La definición de la concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná volvió a ubicarse en el centro de la agenda económica. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara ) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) elevaron un reclamo formal al ministro de Economía, Luis Caputo , y al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), Iñaki Arreseygor, para que el Gobierno avance sin más demoras en la adjudicación definitiva de la Vía Navegable Troncal (VNT), considerada estratégica para el comercio exterior argentino.

Las entidades empresarias sostienen que el proceso licitatorio ya se encuentra en la etapa de preadjudicación y que la unión conformada por la firma belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus aparece como la mejor posicionada para quedarse con la concesión. Por esa razón, reclamaron que, en ausencia de objeciones formales, se concrete cuanto antes la adjudicación.

En la carta enviada a las autoridades nacionales, los exportadores remarcaron que resulta “prioritario y definitivo” concluir el proceso para dejar atrás el actual esquema transitorio que rige sobre la principal vía de salida de las exportaciones argentinas.

Según argumentaron, la prolongación de la situación actual genera incertidumbre regulatoria y contradice el espíritu de los decretos que impulsaron la licitación. Además, advirtieron que se trata de un servicio público esencial para el funcionamiento de la economía nacional, especialmente para los complejos agroindustriales ubicados sobre la ribera del Paraná.

La Hidrovía Paraguay-Paraná es la principal arteria logística del país. Por ella se transporta la mayor parte de las exportaciones de granos, harinas y aceites vegetales, además de otros productos industriales y regionales. Cualquier modificación en sus costos operativos tiene impacto directo sobre la competitividad del sector exportador.

Reclamo tributario

Pero el planteo de Ciara y el CEC no se limita a la definición de la concesión. Las entidades aprovecharon la presentación para insistir con un reclamo tributario que consideran clave para reducir los costos logísticos: la eliminación de una distorsión vinculada al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los servicios de dragado y balizamiento.

Actualmente, el peaje que pagan los buques que utilizan la vía navegable está exento de IVA. Sin embargo, las empresas encargadas de realizar las tareas de dragado deben afrontar ese impuesto al adquirir combustible, maquinaria, repuestos e insumos necesarios para prestar el servicio.

Como esos créditos fiscales no pueden recuperarse plenamente, el costo termina trasladándose a la tarifa que pagan los usuarios de la hidrovía. Según explican los exportadores, esta situación se mantiene desde 2008 y encarece innecesariamente el peaje.

Por ese motivo, las entidades encabezadas por Gustavo Idígoras solicitaron que el Poder Ejecutivo dicte una norma aclaratoria que excluya del IVA a los servicios de dragado y balizamiento que prestará el futuro concesionario. A su entender, el Gobierno tiene facultades suficientes para resolver esta situación y mejorar la competitividad del sistema logístico.

El reclamo llega además en un contexto de fuertes disputas entre las empresas internacionales que compiten por la concesión. Tras quedar al frente del proceso licitatorio, la asociación Jan De Nul-Servimagnus envió una carta a Ciara para responder a los cuestionamientos formulados por DEME NV, la compañía que disputó la adjudicación.

Jan de Nul rechazó los argumentos de su competidora respecto de un supuesto ahorro del 17,4% sobre la tarifa mínima y aseguró que esas estimaciones se apoyan en premisas equivocadas. Entre ellas mencionó la presunta omisión de impuestos, una insuficiente inversión en la vía navegable y errores en los cálculos de ingresos derivados del cobro de peajes.

Ciara manifestó su apoyo a la preadjudicación de la compañía belga, consolidando así una posición favorable a que el Gobierno cierre cuanto antes una licitación que lleva meses de debate y que resulta clave para el comercio exterior argentino.

Fuente: Agencia DIB