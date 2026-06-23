martes 23 de junio de 2026
23 de junio de 2026 - 18:46

El PBI creció 2,3% en el primer trimestre, con subas del agro, minería y finanzas

El Gobierno celebró “un nuevo récord histórico”, a partir de los datos datos a conocer por el Indec. “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” avanzó 18,1%.

Por Agencia DIB
“Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, que avanzó 18,1% interanual en el primer trimestre, según el Indec.

“Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, que avanzó 18,1% interanual en el primer trimestre, según el Indec.

Agencia Xinhua

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 2,3% en el primer trimestre de 2026 respecto de igual período del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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“El nivel de actividad alcanzó un nuevo récord histórico en el primer trimestre de 2026”, celebró en redes sociales el ministro de Economía, Luis Caputo. “En el primer trimestre de 2026, el Producto Bruto Interno (PIB) creció 0,7% trimestral desestacionalizado y 2,3% en relación a igual período de 2025, alcanzando un nuevo máximo histórico tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo”, publicó. A su vez, “el indicador tendencia-ciclo creció por octavo trimestre consecutivo, reflejando la robustez del ciclo expansivo que atraviesa la economía”.

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Por otro lado, Caputo destacó que, “al igual que el PIB, el consumo privado alcanzó un máximo histórico tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo”; “el crecimiento del nivel de actividad registró una alta difusión, con 12 de los 16 sectores de actividad registrando expansión en relación al primer trimestre de 2025”; y que “entre los componentes de la demanda agregada, las exportaciones y el consumo privado crecieron 9,8% y 2,7% en la comparación interanual, respectivamente, en tanto la inversión, las importaciones y el consumo público exhibieron una variación interanual negativa de 11,6%, 7,5% y 0,9%, respectivamente”.

Actividad Indec

De acuerdo con el informe oficial, entre los sectores de actividad se destacó el crecimiento de “Pesca”, con un salto de 27,5%, y “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, que avanzó 18,1% interanual en el primer trimestre. También se registraron subas en “Explotación de minas y canteras” (12,3%) y en “Intermediación financiera” (7,5%). En contraste, otros sectores mostraron caídas en la comparación interanual. “Industria manufacturera” retrocedió 1,7%, mientras que “Electricidad, gas y agua” disminuyó 1,1%. Asimismo, “Comercio mayorista, minorista y reparaciones” presentó una baja de 0,3%.

En términos de demanda, el consumo privado alcanzó los $ 763.296.948 millones a precios corrientes en el primer trimestre de 2026, mientras que el consumo público se ubicó en $ 143.620.929 millones.

Las exportaciones de bienes y servicios totalizaron $ 153.253.105 millones, en tanto que las importaciones alcanzaron los $ 140.208.216 millones en el mismo período, siempre según datos del organismo estadístico.

Por su parte, la formación bruta de capital fijo registró una caída de 11,6% interanual en el primer trimestre de 2026. Dentro de este componente, la inversión en maquinaria y equipo disminuyó 18,1%, con una baja de 20,6% en el segmento importado.

El informe del Indec también señaló que el PBI a precios corrientes alcanzó los $ 973.875.782 millones en el primer trimestre, en el marco de un escenario en el que los distintos componentes de la oferta y la demanda mostraron desempeños heterogéneos.

Fuente: Agencia DIB

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