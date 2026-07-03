La Selección sufrió hasta el final, doblegó a Cabo Verde y sigue viva

La Selección argentina derrotó a Cabo Verde por 3-2 en el Hard Rock Stadium de Miami, en un partido que necesitó tiempo suplementario para resolverse, y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026. Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero marcaron para el equipo de Lionel Scaloni, que ahora se medirá con Egipto el martes desde las 13 en Atlanta.

Desde el arranque, Argentina dejó en claro que quería imponer condiciones. Frente a una Cabo Verde ordenada, replegada en un bloque bajo y pensada para resistir y salir de contra, asumió el control con paciencia, circulación y ocupación de campo rival. La Albiceleste monopolizó la pelota y buscó abrir espacios ante un entramado defensivo compacto, mientras Romero se mostró firme para cortar cualquier intento de réplica africana.

Con Messi como faro y Enzo Fernández participando de la gestación, Argentina fue inclinando la cancha, aunque durante buena parte de la etapa inicial se topó con la resistencia de Vozinha y con la falta de precisión en los últimos metros. La apertura llegó a los 29 minutos, cuando Lisandro Martínez metió un gran envío largo para Messi, que controló con categoría y definió con jerarquía para poner el 1-0 y desatar el festejo en Miami.

A partir de la ventaja, el dominio argentino no se alteró. Siguió manejando el ritmo, instaló el juego en campo rival y estuvo cerca de ampliar la diferencia antes del descanso con un remate potente de Enzo que obligó a una gran respuesta de Vozinha. Cabo Verde apenas inquietó de manera esporádica y Emiliano Martínez tuvo una primera mitad con escaso trabajo. Con autoridad, control y una ventaja que incluso pudo ser mayor, Argentina cerró una etapa inicial sólida.

Golpe

El complemento arrancó con un desarrollo muy distinto y con una Cabo Verde mucho más atrevida. A los 8 minutos, Deroy Duarte ya había avisado con un remate que exigió una buena respuesta de Emiliano Martínez, y cinco más tarde encontró premio: el propio mediocampista apareció para empujar la igualdad y sorprender a la Selección.

El 1-1 sacudió a Argentina, que reaccionó de inmediato y volvió a recostarse sobre Messi. El capitán tuvo dos chances claras, ambas contenidas por Vozinha, mientras Enzo Fernández también probó sin éxito. Con el ingreso de Julián Álvarez y Nicolás González, la Albiceleste buscó recuperar profundidad ante un rival que ganó confianza.

En el tramo final del tiempo reglamentario, Argentina volvió a asumir el control y empujó a Cabo Verde contra su arco, aunque se topó una y otra vez con la resistencia de Vozinha y de una defensa africana cada vez más cerrada. Nicolás González, Messi, Mac Allister, Paredes y Enzo Fernández tuvieron sus chances, pero el segundo no llegó. Cabo Verde, aferrado al empate, resistió como pudo y llevó el partido al alargue.

Vaivén emocional

Y allí, apenas comenzado el tiempo suplementario, la Selección golpeó rápido. Tras un córner desde la derecha, Lisandro Martínez apareció para empujar la pelota y poner el 2-1 a los dos minutos. Sin embargo, cuando parecía que Argentina recuperaba el control definitivo, Cabo Verde volvió a reaccionar: a los 12 del primer suplementario, Sidny Lopes sacó un gran remate para marcar el 2-2 y devolverle dramatismo a la noche.

La Selección intentó responder enseguida, con un remate de Messi y otro de Julián Álvarez, pero otra vez se topó con Vozinha. Ya en el segundo tiempo del alargue, el equipo de Scaloni retomó la iniciativa y encontró el desahogo a los 109 minutos: tras un córner, Cristian Romero apareció en el área y metió un cabezazo decisivo para el 3-2.

A partir de ahí, Argentina debió sostener la ventaja ante el último empuje de Cabo Verde, que llenó el área de centros y obligó a una resistencia final con despejes de Lisandro, Paredes y el propio Dibu Martínez. Sufrió más de la cuenta y necesitó 120 minutos para quebrar a un rival valiente, pero terminó sacando adelante un cruce durísimo para seguir en carrera en el Mundial.

FUENTE: nota.texto7