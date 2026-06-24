Ya está el cronograma: ¿cuándo cobran sueldo y aguinaldo estatales y docentes?

El Gobierno bonaerense dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los salarios de junio y al medio aguinaldo para los trabajadores de la administración pública provincial.
Según informó la Tesorería General de la Provincia, los depósitos comenzarán el próximo martes 30 de junio y se extenderán hasta el martes 7 de julio.
El esquema de pagos alcanza a empleados de la administración central, docentes, personal de Salud, trabajadores del Poder Judicial y otros organismos provinciales.
El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:
Martes 30 de junio
Dirección de Vialidad
OCEBA
Instituto de la Vivienda
Miércoles 1 de julio
Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario Bonaerense
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
Jueves 2 de julio
Ministerio de Salud
Caja de Policía
Viernes 3 de julio
Percibirán sus haberes y el medio aguinaldo los trabajadores de numerosos organismos, entre ellos:
Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Secretaría General
Ministerio de Economía
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Ministerio de Desarrollo Agrario
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Trabajo
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
Poder Legislativo
Instituto Cultural bonaerense
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Transporte
Jefatura de Asesores del Gobernador
OPISU, Astillero Río Santiago y otros organismos descentralizados.
Lunes 6 de julio
Poder Judicial
Martes 7 de julio
Dirección General de Cultura y Educación
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP).
Fuente: Agencia DIB.