Ya está el cronograma: ¿cuándo cobran sueldo y aguinaldo estatales y docentes?

Una persona retira dinero de un cajero automático. (Agencia Xinhua)

El Gobierno bonaerense dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los salarios de junio y al medio aguinaldo para los trabajadores de la administración pública provincial.

Según informó la Tesorería General de la Provincia, los depósitos comenzarán el próximo martes 30 de junio y se extenderán hasta el martes 7 de julio.

El esquema de pagos alcanza a empleados de la administración central, docentes, personal de Salud, trabajadores del Poder Judicial y otros organismos provinciales.

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera: Martes 30 de junio Dirección de Vialidad OCEBA Instituto de la Vivienda Miércoles 1 de julio Ministerio de Seguridad Servicio Penitenciario Bonaerense Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Patronato de Liberados Instituto Provincial de Lotería y Casino Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia Jueves 2 de julio Ministerio de Salud Caja de Policía Viernes 3 de julio Percibirán sus haberes y el medio aguinaldo los trabajadores de numerosos organismos, entre ellos: Fiscalía de Estado Junta Electoral Tribunal de Cuentas Secretaría General Ministerio de Economía Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica Ministerio de Desarrollo Agrario Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Gobierno Ministerio de Trabajo Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) Poder Legislativo Instituto Cultural bonaerense Ministerio de Ambiente Ministerio de Transporte Jefatura de Asesores del Gobernador OPISU, Astillero Río Santiago y otros organismos descentralizados. Lunes 6 de julio Poder Judicial Martes 7 de julio Dirección General de Cultura y Educación Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP). Fuente: Agencia DIB.

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