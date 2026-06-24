miércoles 24 de junio de 2026
24 de junio de 2026 - 15:20

Ya está el cronograma: ¿cuándo cobran sueldo y aguinaldo estatales y docentes?

Sueldos y medio aguinaldo se pagarán etre el martes próximo y el siguiente. El detalle, repartición por repartición.

Una persona retira dinero de un cajero automático. (Agencia Xinhua)
Una persona retira dinero de un cajero automático. (Agencia Xinhua)

El Gobierno bonaerense dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los salarios de junio y al medio aguinaldo para los trabajadores de la administración pública provincial.

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Según informó la Tesorería General de la Provincia, los depósitos comenzarán el próximo martes 30 de junio y se extenderán hasta el martes 7 de julio.

El esquema de pagos alcanza a empleados de la administración central, docentes, personal de Salud, trabajadores del Poder Judicial y otros organismos provinciales.

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

Martes 30 de junio

Dirección de Vialidad

OCEBA

Instituto de la Vivienda

Miércoles 1 de julio

Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario Bonaerense

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Lotería y Casino

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

Jueves 2 de julio

Ministerio de Salud

Caja de Policía

Viernes 3 de julio

Percibirán sus haberes y el medio aguinaldo los trabajadores de numerosos organismos, entre ellos:

Fiscalía de Estado

Junta Electoral

Tribunal de Cuentas

Secretaría General

Ministerio de Economía

Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

Ministerio de Desarrollo Agrario

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Trabajo

Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)

Poder Legislativo

Instituto Cultural bonaerense

Ministerio de Ambiente

Ministerio de Transporte

Jefatura de Asesores del Gobernador

OPISU, Astillero Río Santiago y otros organismos descentralizados.

Lunes 6 de julio

Poder Judicial

Martes 7 de julio

Dirección General de Cultura y Educación

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP).

Fuente: Agencia DIB.

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