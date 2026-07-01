Vedia: una adolescente fue golpeada por otras chicas y se investiga el episodio

Un violento ataque perpetrado por tres adolescentes contra otra chica de 14 años conmociona por estas horas a la localidad bonaerense de Vedia, en el partido de Leandro N. Alem. La agresión fue llevada a cabo el sábado pasado en el patio de una casa, y el episodio quedó registrado en un video que grabó una de las agresoras, y que ahora es una de las principales pruebas de la causa.

En las imágenes se ve a víctima arrodillada en el piso, mientras las otras la insultan y la humillan. “Dale un bife por hablar al pedo”, se escucha decir a la persona que graba. La víctima, en esas circunstancias degradantes, pide perdón, aunque no están esclarecidas las causas del conflicto entre las jóvenes.

Segundos después, una chica la agarra del pelo, la tira contra el piso y comienza a darle trompadas, evitando la posibilidad de que la joven pueda defenderse. Posteriormente, una tercera aparece en escena con una escoba y la golpea con el palo, haciendo que se quiebre casi por la mitad.

“Esto te pasa por falsa, amiga”, le recalcan mientras le dan patadas. "Y la próxima que sigas a mi novio y le des me gusta a las historias, te voy a romper la cabeza, ¿me escuchaste?", expresa una de las agresoras, dando a entender que parte del entredicho surge de publicaciones en redes sociales.

Embed I Ataque a una adolescente en Vedia: las agresoras filmaron el episodio en el que humillaron, golpearon e insultaron a una chica de 14 años. Hay una investigación en curso. pic.twitter.com/Qt4l8BbeAk — ACR (@AnaClaudiaRoche) July 1, 2026 Tras las amenazas y los golpes, la víctima es arrastrada hasta la puerta de entrada de la casa, donde la desvisten. Al final, logra salir corriendo. Denuncia El mismo sábado la abuela de la adolescente agredida presentó la denuncia en la comisaría. Además, por los golpes recibidos, ña menor fue atendida en un hospital local. La causa, caratulada como “lesiones leves”, está en manos de la UFI Nº 12 del Departamento Judicial de Junín. Sin embargo, el fiscal del caso, Matías Noberasco, no descarta que en los próximos días se agrave la calificación. Fuente: Agencia DIB

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