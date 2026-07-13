lunes 13 de julio de 2026
13 de julio de 2026 - 15:45

Un sector de los docentes bonaerenses va a un paro de 48 horas

Se trata de Suteba disidente y de la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires. Será martes y miércoles.

Por Agencia DIB
Un aula de una escuela vacía.
Un aula de una escuela vacía.

Pese a que el Gobierno de Axel Kicillof llegó a un acuerdo con los docentes bonaerenses para otorgar un 7% de aumento salarial en dos cuotas, un sector que no responde a las conducciones mayoritaria realizará este martes y miércoles un paro que complicará el normal dictado de clases en muchas escuelas de la provincia.

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Por un lado, la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (Ampla) ratificó el paro de 48 horas convocado para los días 14 y 15 de julio y salió al cruce de las versiones difundidas por el Gobierno bonaerense respecto de la legalidad de la medida de fuerza.

La organización, minoritaria en el territorio, aseguró que cumplió con todas las presentaciones administrativas correspondientes y exhibió la documentación que acredita el ingreso de las notificaciones tanto en el Ministerio de Trabajo como en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).

Según explicó AMPBA la presentación formal fue realizada el 13 de julio mediante notas dirigidas al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, ambas con los respectivos sellos de recepción de los organismos provinciales.

A la primera jornada de paro se sumarán los docentes enrolados en Suteba Multicolor, opositora a la conducción del gremio que aceptó la oferta salarial de la administración de Axel Kicillof. La huelga afectará principalmente a escuelas de La Plata, Berisso, Ensenada, Bahía Blanca, Marcos Paz, La Matanza y Tigre.

En tanto, para el miércoles, la medida implicará una movilización que comenzará a las 10 en la sede de la Gobernación provincial. Desde ese lugar, avanzarán hacia las dependencias de Educación, en avenida 13.

Fuente: Agencia DIB

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