Un ciervo de los pantanos fue rescatado en la Panamericana a la altura de Campana

Un ejemplar de ciervo de los pantanos sorprendió a los automovilistas en la Autopista Panamericana.

Un ejemplar adulto de ciervo de los pantanos sorprendió este miércoles a los automovilistas que circulaban por la Autopista Panamericana a la altura de la localidad bonaerense de Campana.

Luego de una alerta emitida por guardaparques del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, se desplegó un importante operativo para proceder al rescate del animal.

La Fundación Temaikèn participó de las tareas, brindando asistencia especializada, estabilización y posterior traslado del animal hacia su Centro de Recuperación de Especies.

El ejemplar, un macho adulto, fue detectado alrededor de las 6.45 de la mañana en el kilómetro 65 de la Autopista Panamericana, mano hacia provincia. La intervención se realizó de manera coordinada entre los guardaparques del Parque Nacional, autoridades del ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y el Comité Científico Técnico de Ciervo de los Pantanos, del cual Fundación Temaikèn forma parte como centro especializado en el rescate y rehabilitación de esta especie declarada Monumento Natural Provincial .

Embed I Un ciervo de los pantanos fue rescatado en la Autopista Panamericana, a la altura de Campana. La especie fue declarada Monumento Natural en las provincias de Chaco, Corrientes, Buenos Aires y Entre Ríos. pic.twitter.com/VpTaYMjYsA — ACR (@AnaClaudiaRoche) June 25, 2026

Traslado y atención de urgencia

Luego de ser estabilizado y recibir los primeros auxilios, el animal fue trasladado al Hospital Veterinario del Centro de Recuperación de Especies de Fundación Temaikèn, donde recibió atención de urgencia. Allí se realizaron estudios clínicos, análisis de sangre, ecografías, radiografías y exhaustivas evaluaciones veterinarias para conocer su estado de salud y determinar las posibles causas que llevaron al animal a esta situación de emergencia.

El ciervo de los pantanos es el cérvido más grande de Sudamérica y, en Argentina, se lo encuentra principalmente en los Esteros del Iberá (Corrientes), y en el Delta del Paraná (Buenos Aires y Entre Ríos), donde constituye un símbolo de la cultura isleña.

ciervo de los pantanos 1 Un ejemplar de ciervo de los pantanos sorprendió a los automovilistas en la Autopista Panamericana.

Se trata de uno de los pocos cérvidos anfibios del mundo, característica que solo comparte con el barasingha de India y Nepal, y el ciervo acuático de China, lo que lo vuelve un espécimen particularmente singular.

Los adultos llegan a pesar unos 150 kilogramos. Pueden alcanzar unos 2 metros desde la cabeza a la cola y una altura de hasta 1,30 metros a nivel de la cruz. Tienen pelaje pardo rojizo y negro en las patas. Los machos desarrollan grandes astas y, al igual que todos los ciervos, su cornamenta cae cada año.

La destrucción de su hábitat y la caza son las principales amenazas que enfrentan sus poblaciones. A nivel internacional se encuentra categorizada como especie vulnerable en el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, mientras que en Argentina se encuentra catalogada como en peligro de extinción.

ciervo_de_los_pantanos_2 El ciervo de los pantanos es una especie declarada Monumento Natural Provincial.

Rescate y conservación

El ciervo de los pantanos fue declarado Monumento Natural en las provincias de Chaco, Corrientes, Buenos Aires y Entre Ríos. Principalmente en el Delta del Paraná es donde la disminución del número de individuos ha sido mayor en los últimos 70 años, producto de la caza y de los cambios en el uso del suelo.

Para avanzar en acciones que garanticen su conservación se constituyó el Comité Científico - Técnico Ciervo de los Pantanos, del que forma parte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con especialistas de diversas instituciones públicas y privadas.

Ante el aviso de la presencia de algún ejemplar herido o desprotegido o ante la denuncia de animales en cautiverio, se activa un protocolo de rescate, a través de una Brigada de Control Ambiental.

Los técnicos y agentes proceden a realizar el rescate del ejemplar, que es derivado al Centro de Rescate de Especies de Temaikén donde inicia su proceso de recuperación, que incluye el alta veterinaria y comportamental, como paso previo a recuperar el estado de silvestría en su hábitat.

Fuente: Agencia DIB