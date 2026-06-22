Trenque Lauquen: por primera vez una mujer dirige la Unidad Penal Nº20 "Las Tunas"

La designación de la Inspectora Mayor del escalafón general Silvina Manteiga como directora de la Unidad Penal 20 “Las Tunas” de Trenque Lauquen marca un nuevo hito en el proceso de fortalecimiento de la igualdad de género dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Con esta medida, por primera vez desde la inauguración de la unidad en 1989, una mujer estará al frente de la conducción del establecimiento penitenciario local.

La medida, impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Juan Martín Mena, se enmarca en una política que promueve la participación de mujeres en espacios de liderazgo y toma de decisiones, históricamente ocupados mayoritariamente por hombres .

Oriunda de la localidad de Hinojo, partido de Olavarría, Manteiga ingresó a la Escuela de Cadetes en 1999 y egresó como oficial penitenciaria en 2001. A lo largo de más de dos décadas de servicio desarrolló una sólida carrera profesional en distintas dependencias del SPB, desempeñándose en las Unidades 29 de Melchor Romero , 33 de Los Hornos, 52 de Azul, 2 y 38 de Sierra Chica, además de cumplir funciones en las Direcciones Generales de Coordinación y Seguridad de la Jefatura del organismo.

Durante su trayectoria ocupó diversos cargos de responsabilidad, entre ellos encargada de turno, jefa de turno, jefa del Departamento de Comunicaciones, del Grupo de Admisión y Seguimiento (GAYS) y de las oficinas de Personal, Mesa de Entradas y Registro de Internos, consolidando una experiencia que hoy la posiciona al frente de la Unidad Nº20.

El establecimiento penitenciario de Trenque Lauquen aloja actualmente a 155 personas privadas de libertad bajo los regímenes Semiabierto y Abierto. La llegada de Manteiga a su dirección constituye un hecho histórico para la institución y representa un paso más hacia una gestión penitenciaria más diversa, inclusiva y representativa.

Las mujeres al mando

La designación se suma a otras decisiones recientes dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense que evidencian una creciente presencia de mujeres en cargos jerárquicos, consolidando una transformación cultural e institucional basada en la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del mérito profesional.

La ceremonia de puesta en funciones de la flamante directora se efectuó el jueves pasado y fue presidida por el director general de Seguridad del SPB, Cristian Ariel Martínez, y la jefa del Complejo Penitenciario Sur, Daniela Sánchez, quienes estuvieron acompañados por el secretario de Coordinación del Complejo Penitenciario Sur, Edgardo Edmundo Flores, y el director de la Unidad 4 de Bahía Blanca, Jorge Aceval.

Fuente: Agencia DIB