Terremotos en Venezuela: partió un Hércules C 130 con ayuda y rescatistas militares

Ya vuelan a Venezuela militares argentinos para asistir a las víctimas de los terremotos.

Desde la base de El Palomar este viernes partió un avión con personal militar argentino hacia Venezuela con el objetivo de asistir a los damnificados por los recientes terremotos . Son los primeros rescatistas argentinos en viajar hacia la zona afectada.

“El Ministerio de Defensa dispuso, a través de la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Humanitaria, el despliegue de personal militar y medios, para colaborar con las tareas de asistencia humanitaria y apoyo a la población venezolana”, informó la cartera a cargo del general Carlos Presti.

La operación contempla un primer traslado de personal militar entre los que se encuentran una brigada de militares especializados en búsqueda y rescate en catástrofes (que incluye binomios perro-guía ) de la Armada Argentina; un equipo conjunto de sanidad militar para realizar clasificación y primera atención de heridos (Triage) en la zona afectada; y cuatro Brigadas USAR (Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano) dependientes de la Agencia Federal de Emergencias.

El equipo de personal especializado se integra de trinomios Perro/Guía/Auxiliar; binomios Perro/Guía; y especialistas en riesgo sísmico y estructuras colapsadas. A ellos se suman veterinarios, efectivos de apoyo general y un dron con operador. Desde el punto de vista de la asistencia sanitaria, el Equipo Médico Conjunto cuenta con ambulancia, jefe de equipo médico, médicos, enfermeros, auxiliares y conductor. El equipo se complementa además con operadores de máquinas viales.

ayuda venezuela rs Ministerio de Defensa

Un viaje humanitario

El Hércules C 130 que decoló de El Palomar tiene escalas prevista en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Manaos (Brasil), con llegada prevista a la Base Aérea El Libertador, en Aragua, Venezuela, a unos 120 kilómetros de Caracas.

"En diez horas la misión va estar operando y llevando una mano amiga a la gente que tanto lo está necesitando, vine a despedir a los soldados argentinos, hombres y mujeres", sostuvo Presti, ante los 26 militares que partieron desde El Palomar.

Fuente: Agencia DIB